Borja Sémper: "Ningún dirigente del PP ha llamado 'hijo de puta' a nadie"

José Yélamo, al escuchar estas palabras, ha recordado al 'popular' el 'Me gusta la fruta' de Isabel Díaz Ayuso.

Borja Sémper ha hablado con José Yélamo en laSexta Xplica para tratar las formas de los políticos en España. En concreto, el tema de los insultos, de los que en su día se sacó un titular al 'popular' afirmando que cuando gobernase el PP todo eso se iba a terminar.

"Un compañero suyo, un periodista, me preguntó por la acusación de un ministro a un juez del que dijo cometió prevaricación. Dije que se iba a acabar que los ministros insultaran a jueces, periodistas y empresarios. Eso se cortó y se manipuló, se hizo creer que dije que cuando gobernara el PP se iba a dejar de insultar", ha expuesto.

En ese sentido, ha afirmado que "ningún dirigente del PP ha llamado 'hijo de puta' a nadie", tras lo que José Yélamo ha intervenido recordando el 'me gusta la fruta' de Isabel Díaz Ayuso a Pedro Sánchez.

Sémper, por su parte, ha hablado de que ve a ministros empleando términos como "rata" y "miserable": "Cuando alguien era ministro o presidente del Gobierno su carnet de partido se diluía, pasaban a ser estadistas que gobernaban para todos".

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