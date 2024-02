Enma López Araujo, política del PSOE, se sienta en laSexta Xplica para hablar del 'caso Koldo García' , que ha sido detenido acusado de un presunto cobro de comisiones ilegales en la compra de mascarillas durante la pandemia. "Es terrible. Me avergüenza", dice, y añade que le "duelen mucho estas cosas". "Es algo que no debería suceder nunca, la pandemia jamás se pudo haber utilizado para sacar provecho particular", se muestra contundente.

Aunque también es consciente de que "no es la primera vez que lo vemos". "Hemos tenido casos muy cerca, donde algunos eran ilegales o pocos éticos, como los del hermano de la señora Ayuso en lo más duro de la pandemia o los casos que hemos vivido muy de cerca en el Ayuntamiento de Madrid con el señor Medina y Luceño", recuerda.

En este sentido, Enma López se muestra tajante: "Me da exactamente igual que se llame Koldo y que haya sido asesor de un ministro socialista, me provoca el mismo rechazo. Son unos piratas que han podido entrar en un momento complicado".

Aunque "lo importante y lo que marca la diferencia", según ella, es qué se va a hacer. "Yo sé lo que va a hacer el PSOE: no va a destruir a martillazos pruebas y va a colaborar con la justicia", sostiene, para acto seguido defender que el "PSOE no va a cargar contra quien denuncie, como Pablo Casado; ni va a montar una trama policial paralela para encubrir todo esto. Estas son las grandes diferencias", concluye.