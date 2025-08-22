Marina Valdés se rinde al embutido aragonés que ha traído Luis Calero: "Verás la trilogía que vamos a hacer"

El reportero ha visitado el Valle de Tena, en el Pirineo oscense, y, además de descubrir sus rincones ha degustado varios productos de la zona: chorizo de ciervo y de jabalí, queso y miel.

Luis Calero ha viajado hasta el norte de nuestro país. El reportero ha visitado el Pirineo oscense, en concreto, ha recorrido el Valle de Tena y, además, ha descubierto Lanuza. Como es habitual, Calero tampoco se ha olvidado de la gastronomía local y, por ello, ha disfrutado de un delicioso picnic con embutido y queso de la zona.

"Me he quedado impactada con lo bonito que es Lazuna", le dice María Lamela, "es de cuento, lo pilla Wes Anderson y hace una trilogía". "Vamos a pillar nosotras ahora el embutido y verás tú la trilogía que vamos a hacer", añade Marina Valdés.

Luis ha llevado chorizo de ciervo y de jabalí, queso y miel. "Viste que funcionó lo del chorizo y el queso y, has dicho, para adelante", afirma Lamela. Calero les recomienda hacer una escapada al Pirineo aragonés.

"Le estáis cogiendo mucho gusto a la sección, me encanta", les dice el reportero al ver a las presentadoras disfrutar de los productos que ha llevado. "Mucho gusto, literalmente", afirma Marina.