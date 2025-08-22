La advertencia de una directora de agencia sobre el turismo nacional: "Irte a un hotel de 4 estrellas en Menorca te sale igual que ir a Punta Cana la misma semana"

Beatriz Oficialdegui, directora de marketing de la agencia Destinia, analiza en laSexta Xplica las nuevas tendencias y advierte sobre el auge del turismo al extranjero frente al nacional."Si te vas a Roma o Lisboa, te sale más barato que irte a Madrid o Barcelona"

Beatriz Oficialdegui, directora de marketing de la agencia de viajes Destinia, analiza cómo los españoles están cambiando sus hábitos vacacionales este verano en el plató de laSexta Xplica."Hay un cambio de tendencia en general. Están hablando todo el rato de que los españoles no vamos de vacaciones y estamos yendo de vacaciones", aseguró la experta.

Oficialdegui ha señalado que, aunque durante los primeros meses del año hubo una caída en las reservas, la situación se ha invertido en las últimas semanas. "A finales de mayo íbamos fatal en reservas de españoles para verano, y en junio y julio todo ha explotado: están reservando muchísimo", ha explicado.

La especialista también advirtió sobre una tendencia que se ha consolidado en los últimos años y que podría afectar al turismo naciona: "Irte a un hotel de 4 estrellas en Menorca te sale igual que ir a Punta Cana la misma semana", apuntó.

Esto está provocando que muchos viajeros valoren más salir fuera del país. "Si te vas a Roma o Lisboa, te sale más barato que irte a Madrid o Barcelona", afirmó. De hecho, según datos de la agencia, "para verano hay un 17% más de reservas para irse al extranjero que el año pasado".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de LaSexta Xplica.