El exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, afirma que si el PSOE le pide su acta de diputado "tendrá que hacerlo convenientemente" y aclara que "mi acusación es política y mediática, no judicial".

En una entrevista en el diario El País, Ábalos ha asegurado que no ha decidido nada: "Yo tengo que defenderme de las acusaciones, no de las campañas de la derecha"", ha asegurado el exministro, que se ha preguntado quién le pide el escaño. "¿El PP? ¿La derecha? ¿Se lo tengo que dar?", ha esperado para añadir que no tiene apego, "pero hay que pensar si esto sirve para algo o para allanar la campaña de la derecha".

Ábalos se encuentra bajo presión de la oposición y de su propio partido para que asuma responsabilidades por el escándalo de la detención de su ex asesor, Koldo García, acusado según la Fiscalía de cobrar comisiones en la compra de mascarillas durante la pandemia.

El exministro dice que nadie en su partido le ha solicitado que devuelva su acta de diputado, sino "todo lo contrario". "Tenemos que esperar a que se desvelen los hechos. No salgo referenciado en la querella, no estoy acusado. Si el sacrificio sirve para que se aclare todo y se depuren responsabilidades, cuentan con mi colaboración. Pero no para que la derecha se cobre una pieza que además no es importante", ha aseverado.

"Yo estoy siempre a disposición de mi partido, pero no voy a hacer un tributo a la derecha", ha señalado en este sentido, para afirmar a continuación que "uno debe tener claro si está beneficiando a la estrategia del adversario". Sobre las insinuaciones que provienen de su partido invitándole a salir asevera que "que las cosas se dicen claritas": "Lo pensaré con mi partido, no voy a tomar una decisión solo".

Asimismo, ha asegurado que no va a molestar al presidente Pedro Sánchez porque sabe "cómo piensa, lo que espera" y que él es "leal". Sobre su responsabilidad en el caso de Koldo García, Ábalos afirma que "no está acusado de nada" y se ha defendido: "Salen personas ahí solo por haberse visto o comido con Koldo. Él tendrá que defenderse. Lo que he leído me ha decepcionado profundamente", ha añadido.

Afirma no haber detectado ninguna sospecha de enriquecimiento y le llama la atención que "no les han pedido fianza" a Koldo y demás acusados en esta presunta trama y declara que "tal como dice el Tribunal de Cuentas, no hubo ningún quebranto para el Estado".

José Luis Ábalos niega haberse lucrado "con esto" y señala que tiene "menos patrimonio" que cuando entró de ministro. "Tengo mi piso en Valencia desde 1987, vivo en Madrid alquilado y pago por banco como debe ser", ha zanjado.