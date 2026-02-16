Un empresario, sobre el perfil que contrata: "Para limpiar la empresa busco a alguien mayor, para el sector tecnológico, a jóvenes"

"En algunos casos prefiero personas de 40 o 50 años", afirma David, empresario, en el plató de laSexta Xplica, donde Teresa, demandante de empleo de 55 años, responde: "Todo el mundo dice eso, pero en las entrevistas de trabajo no paso los filtros".

Después de que Teresa Castillo, demandante de empleo, hable en el plató de laSexta Xplica "de los disfraces de la precariedad", entre los que denuncia la falta de contratos para los mayores de 50 años, David Canales, empresario, considera que a esa edad "no está fuera del mercado laboral".

"Respeto lo que dice y empatizo, porque es una situación desagradable con cierta edad sin trabajo", asegura el empresario, que destaca que aunque a esa edad no considera que esté fuera del mercado laboral, "es verdad que, a lo mejor, cuesta más entrar en el mercado laboral porque igual no está actualizada en nuevas tecnologías o lo que sea".

"Yo, particularmente, en función del puesto de trabajo, prefiero a personas de 40 o 50 años en adelante que no a más jóvenes", afirma David en el plató, donde Teresa le interrumpe indignada: "Todo el mundo dice eso, pero en las entrevistas de trabajo no paso los filtros". "Dependiendo del puesto de trabajo", asegura David, que explica los perfiles de trabajo que busca según la actividad.

"Estuve buscando un señor o señora de la limpieza de mayor edad porque consideraba que iba a tener más responsabilidad porque le tenía que dar las llaves de mi empresa", explica el empresario, que destaca que, en cambio, al contratar "a gente del sector tecnológico busca a chavales más jóvenes". "No hay que generalizar de que no se quiere contratar a gente mayor", concluye.

