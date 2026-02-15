La socióloga Miriam Jiménez, a un empresario: "Los milmillonarios en España aumentaron su riqueza en 2025"

"Es criminal que haya gente que tenga dificultad para acceder alimentos, que en España son 6,2 millones de personas", ha afirmado.

La socióloga Miriam Jiménez ha calificado en laSexta Xplica de "criminal" los datos registrados en España sobre los trabajadores: "Según Oxfam Intermón, el 40% de los trabajadores en España necesitan un segundo trabajo para poder vivir dignamente".

"Estamos actualmente en el ranking como los primeros en tener la mayor tasa de pobreza infantil de la Unión Europea", sentencia.

Además, la socióloga ha respondido a un empresario que aseveraba que Hacienda era quien más aumenta sus ingresos cada año: "Estos datos son criminales y has dicho antes que aquí Hacienda es el único que está incrementando sus ingresos. Según Forbes, los milmillonarios en España aumentaron su riqueza en 2025".

Por ello, Jiménez ha insistido en que es "criminal que haya gente que tenga dificultad para acceder alimentos que en España son 6,2 millones de personas, que es el equivalente a toda la ciudadanía de Galicia, Asturias y Castilla y León juntas".

"Por mucho que se suba el SMI, es muy difícil que la gente lo pueda notar en su bolsillo porque se lo lleva todo la vivienda y el coste de la vida", ha concluido.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.