El problema de la vivienda llega al mercado laboral: las empresas cada vez tienen más dificultades para cubrir sus vacantes por el precio de los alquileres

¿Por qué es importante? La situación es especialmente crítica en ciudades tensionadas como Madrid, Barcelona o Palma. Se pone de manifiesto que ya no vale solo con un buen sueldo, también hace falta un buen precio para alquilar o comprar.

El problema de la vivienda en España es de tal magnitud que está comenzando a repercutir en el mercado a laboral. En capitales de provincia como Madrid, Barcelona o Palma de Mallorca, donde la situación es tensionada, comienza a ser muy complicado para las empresas cubrir sus vacantes porque cada vez son más los trabajadores que no están dispuestos a mudarse, aunque el trabajo sea mejor, por no pagar un precio excesivo por su residencia.

Este es el caso de Javier, que es ingeniero eléctrico y habita en Valencia, ha recibido una oferta para trabajar en Madrid, pero ha hecho números y el alquiler supondría aproximadamente un 50% de su sueldo. "Me lo he planteado porque las ofertas son buenas, pero en cuanto te pones a mirar alquiler o vivienda, pues imposible", ha explicado, al tiempo que ha manifestado que si quieres "ahorrar para una vivienda, poder hacer la compra diariamente, permitirse socializar lo mínimo, un viaje... no se puede todo".

Asimismo, este problema también lo sufren las empresas que cada vez tienen más difícil encontrar candidatos para cubrir sus vacantes, sobre todo en ciudades tensionadas como Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca o Sevilla. "Para nosotros es un hándicap muy grande porque la empresa no puede ofrecer más y el candidato no está dispuesto a llevarse ese porcentaje de su salario para ir a trabajar en un lugar que le han ofrecido", ha señalado David Boixader, ceo de Etalentum.

Ante este escenario, algunas compañías han decidido ofrecer, aparte del salario base, una vivienda para que el empleado pueda aceptar el nuevo puesto de trabajo. "Pese a esto, tenemos dificultades para cubrir las posiciones", ha remarcado la técnica de selección de personal del Grupo Eulen Paula Hernández, que ha manifestado que muchas personas con "45 o 50 años, no se ven compartiendo piso con tres personas, aunque trabajen en el mismo sitio".

Con todo, esta situación pone de manifiesto que, a pocas horas para que acabe 2025, ya no basta con una oferta laboral sólida, sino que hay que dar con una vivienda disponible a un coste adecuado.

