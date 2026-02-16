Una mujer, tras ser becaria con 55 años: "La precariedad se disfraza de muchas cosas, como del emprendimiento y de los freelance"

Teresa Castillo, que se encuentra en búsqueda de empleo, aprovecha Carnaval para hablar "de los disfraces de la precariedad": el de la flexibilidad, el del emprendimiento o el de los colaboradores freelance, entre otros.

"La primera, la que nos cuentan a los mayores de 50 años que nos quedamos sin trabajo y no encontramos", explica Teresa, que destaca que a los mayores de 50 años les recomiendan "emprender": "Es el disfraz del emprendimiento, no tienes pasta y, sin dinero, ¿cómo emprendes?".

Catillo también destaca otro disfraz de la precariedad: el de "los colaboradores freelance". "Ese disfraz en el que estás esperando detrás del ordenador esperando un correo que te dé un trabajito, que suelen ser de consultoría, fotografía, diseño gráfico...". Luego está el disfraz "del trabajo flexible" en el que te piden "que te flexibilices para hacer horas extras sin remunerar".

Por otro lado, está el disfraz "de la oportunidad". "Te dicen que te formes, yo lo he hecho, me he formado", destaca la mujer, que lamenta que "no hay formación adecuada y concreta para los mayores de 50 años". "He sido becaria cuatro meses con 55 años", señala Teresa, que explica que ha terminado su beca y ha defendido su TFG con una nota de 9,15.

Además, Castillo lamenta que "el 90% de las personas que trabajan en educación social son mujeres": "Es un sector muy feminizado y, curiosamente, se cobra muy poco". Por último, la mujer habla del disfraz "del estilo de vida libre": "Ese que te dicen que vives aventuras al tener inestabilidad".

