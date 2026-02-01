Un hombre provoca un retraso de dos horas en un vuelo Valencia-Ámsterdam al subirse al techo del avión

Los detalles El incidente comenzó alrededor de las 18:00 horas de este sábado, cuando el individuo, que llevaba una mochila, logró acceder a las pistas y trepar por las escaleras de embarque hasta ubicarse sobre la aeronave.

Un hombre causó un retraso de dos horas y media en un vuelo de Vueling hacia Ámsterdam al subirse al techo de un Airbus A320 en el aeropuerto de Manises, Valencia. El incidente ocurrió alrededor de las 18:00 horas, cuando el individuo, con una mochila, accedió a las pistas y trepó al avión. La Guardia Civil logró persuadirlo para que descendiera de manera segura. El hombre, que no estaba armado, mostraba signos de alteración y comentó incoherencias sobre grupos étnicos, lo que sugirió un posible trastorno mental. Fue atendido por servicios médicos y trasladado a Psiquiatría. El avión fue inspeccionado y los pasajeros continuaron su viaje en otro avión, llegando a Ámsterdam a las 23:15 horas.

Un hombre provocó este sábado un retraso de dos horas y media en un vuelo de Vueling con destino a Ámsterdam al subirse al techo de un Airbus A320 en el aeropuerto de Manises-Valencia. Así lo ha adelantado el diario 'Las Provincias'.

El incidente comenzó alrededor de las 18:00 horas, cuando el hombre, que llevaba una mochila, logró acceder a las pistas y trepar por las escaleras de embarque hasta ubicarse sobre la aeronave.

Durante varios minutos, caminó por el fuselaje hasta que agentes de la Guardia Civil lograron convencerlo de descender de forma segura. Según fuentes de seguridad, el individuo no portaba armas y mostraba signos de alteración.

El citado medio dice que este hombre hizo comentarios incoherentes sobre distintos grupos étnicos que hicieron pensar a los agentes que podría tener algun trastorno mental. Por ello, tras el control de la situación, fue atendido por los servicios médicos y trasladado a la Unidad de Psiquiatría del Hospital General de Valencia.

El personal de mantenimiento de Vueling revisó el avión para asegurarse de que no hubiera sufrido daños y Aena confirmó que el tráfico aéreo no se vio afectado y que la seguridad de los pasajeros nunca estuvo en riesgo.

Los pasajeros del vuelo reanudaron su viaje en otro avión, llegando a Ámsterdam alrededor de las 23:15 horas. El hombre habría tenido episodios previos relacionados con problemas de salud mental y dificultades para viajar a Marruecos.

