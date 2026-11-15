Hoy, en Salvados, Gonzo reflexiona sobre la imagen de España en el extranjero junto a corresponsales de EEUU, Francia y Argentina

Salvados aborda esta noche en laSexta, excepcionalmente a las 22:30 horas, la imagen que se proyecta de España fuera de nuestras fronteras. Gonzo conversa con tres corresponsales de Francia, Estados Unidos y Argentina para analizar, desde una mirada externa, la crisis de la vivienda, los derechos sociales y la percepción internacional de nuestro país en plena campaña electoral.

España es ya un país en plena campaña electoral. Lo que suceda de aquí al próximo 29 de noviembre, así como todo lo que hemos vivido en los últimos tres años, será interpretado y exprimido de manera partidista por las distintas formaciones políticas con la única intención de orientar nuestro voto. Ante el aluvión de argumentarios y consignas que nos inundarán durante las próximas dos semanas, Salvados ha querido tomar distancia y escuchar a tres mujeres que desde hace tiempo observan nuestro país para contarlo en el suyo.

El programa reúne a tres periodistas que llevan años viviendo en España y cuya labor diaria consiste en explicar y analizar nuestro país a sus compatriotas. Corresponsales de Francia, Estados Unidos y Argentina, se sientan con Gonzo para aportar una visión inédita y externa sobre los aspectos que nos definen como sociedad. Un reflejo de la materia prima que nutrirá las arengas políticas que escucharemos sin cesar hasta el día de las elecciones.

España sin filtros: de la polarización mediática al complejo de inferioridad

Élise Gazengel es corresponsal de France TV, RFI y Le Soir. Suman Naishadham, de la agencia Associated Press (AP). Y Cecilia Guardati lo es de la agencia argentina Télam y la cadena de TV Todo Noticias. La charla de Gonzo con las tres periodistas es una radiografía de los clichés y realidades de nuestro país.

Las tres coinciden en destacar la omnipresencia de la política en los medios españoles y como la confrontación se ha convertido casi en una forma de entretenimiento. Les llama la atención la exigencia constante de etiquetar ideológicamente a medios y periodistas, algo que, aseguran, pasa menos en sus países de origen.

El programa también aborda la agenda internacional y la proyección exterior de España. Las corresponsales analizan cómo Pedro Sánchez ha elevado la visibilidad internacional del país al discrepar con figuras como Donald Trump o tomar la iniciativa con su posicionamiento "disruptivo" sobre Gaza.

Al mismo tiempo, debaten si el votante español tiene en cuenta la situación de países como Argentina o Estados Unidos a la hora de meter su papeleta en la urna, o si el miedo a la extrema derecha foránea se utiliza como un arma meramente electoral.

El debate pone el foco también en los temas sociales que interesan fuera de nuestras fronteras: desde la grave crisis de la vivienda y las recientes protestas ciudadanas (que sí acaparan la atención internacional), hasta la percepción de España en materia de machismo y racismo.

Destacan la posición de vanguardia en derechos sociales de España y la fuerza de su movimiento feminista. El encuentro concluye con una reflexión sobre si los españoles somos excesivamente críticos con nosotros mismos y si arrastramos un inmerecido complejo de inferioridad que, según ellas, ya deberíamos quitarnos de encima.

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