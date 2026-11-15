Borja Sémper, en laSexta Xplica: "España no puede acoger más inmigración irregular, es imposible"

El 'popular' ha puesto el foco en unos "servicios públicos tensionados" y afirma que el que venga al país ha de hacerlo "con un contrato de trabajo".

Borja Sémper ha hablado con José Yélamo en plena campaña electoral rumbo a las elecciones del 29 de noviembre. En sus palabras, el 'popular' ha tratado el tema migratorio, algo en lo que el PP ha puesto especial énfasis durante estos meses. "España no puede acoger más inmigración irregular, es imposible", ha afirmado.

"En el Congreso de 2025 ya hablamos de políticas migratorias. En toda Europa esto es algo que está cambiando, incluso en países gobernados por la socialdemocracia. Lo que el PP dice es que se establezcan requisitos para acceder a una vivienda de protección oficial. No es lo mismo el que cotiza y paga aquí que el que no. No tiene nada que ver ni con el origen ni con el color de la piel", ha dicho.

En ese sentido, ha lanzado una pregunta sobre lo que sucede en Dinamarca: "¿El PSOE danés se ha ido a la ultraderecha cuando pide modificar políticas migratorias".

"España es un país de acogida, pero los servicios públicos están tensionados. Quien venga ha de venir con un contrato de trabajo. Hablamos de seres humanos y muchos vienen buscando una vida mejor. Yo doy esto por hecho, pero los que no vengan con esa idea no tienen cabida en España", ha expuesto.

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