Entrevista en laSexta Xplica
José Bono: "No he ido a votar con tanta fuerza ni a Zapatero ni a Felipe González como voy a hacerlo ahora (con Sánchez)"
El exministro de Defensa ha expresado que pertenece al PSOE "desde hace 57 años" y es "leal" a su partido. "Mientras viva, estaré con mi partido", ha manifestado.
José Bono, quien llevaba "casi tres años" sin tener "ningún tipo de relación con los medios", ha concedido una entrevista a laSexta Xplica en la que ha expresado que pertenece "al PSOE desde hace 57 años" y es "leal" a su partido. "Mientras viva, estaré con mi partido", ha manifestado.
Así, ha destacado que en elecciones generales no ha ido "a votar con tantas ganas y con tanta fuerza ni a Zapatero", que le hizo ministro, "ni a Felipe González" como va a hacerlo ahora, ya que, ha dicho, ahora ve "un peligro" que antes no veía.
"Ahora tengo miedo de que lo que hemos construido, que se basaba en el entendimiento y en el mantenimiento y las buenas formas se cambie por la instalación del odio social", ha subrayado, tras lo que ha pedido que "se vote a quien se vote, el odio se quede en casa, porque es un mal ingrediente para la convivencia".
En este sentido, el exministro ha señalado que no le da miedo "un partido en concreto, sino que se vuelva a instalar algo" que ya hubo en el pasado. "Quienes apoyamos a Pedro somos vilipendiados. De nosotros se publican infamias, mentiras y calumnias, pero a los que están en contra de Pedro no les tocan", ha criticado al respecto.
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