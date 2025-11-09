Ahora

Debate en laSexta Xplica

Benjamín Prado: "Cuando el emérito dice que quiere volver a España quiere decir volver a la Zarzuela"

El escritor ha reaccionado al deseo mostrado por Juan Carlos I en sus memorias de querer volver a España, algo que no entiende ya que "él no vuelve a España porque no quiere".

Benjamín Prado: "Cuando el emérito dice que quiere volver a España lo que creo es que quiere volver a la Zarzuela"

Juan Carlos I ha publicado sus memorias en las que hace referencias a muchas figuras públicas así como hace notorio su deseo de volver a España. Algo que no entiende Benjamín Prado y así lo ha hecho saber durante laSexta Xplica.

"De todas maneras, cuando el rey emérito dice 'yo quiero volver a España', él no vuelve a España porque no quiere. No tiene ningún cargo penal que impide que vuelva", ha señalado el escritor. "En el telediario de Abu Dhabi, cuando va allí es noticia porque está más tiempo aquí que allí", ha respondido entre risas José Yélamo.

Para el escritor, esta frase en realidad esconde que el verdadero deseo del rey emérito es volver a la Zarzuela: "Lo que pasa es que cuando él dice que quiere volver a España, me parece que quiere decir 'yo quiero volver a la Zarzuela'. Quiero tener mi espacio y ahí no le dejan estar. Porque a España puede volver y vuelve cuando le da la gana sin ningún problema porque no tiene ningún impedimento legal para hacerlo".

"Ahí no va a volver", ha replicado con rotundidad Mabel Galaz descartando que se pueda llegar a producir esa opción.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Feijóo saca toda su artillería contra Sánchez y afirma que el listón ético del PSOE "está en el subsuelo": "Han perdido todo límite"
  2. Las contradicciones de González Amador en el juicio al fiscal general: dos respuestas derrumbaron el relato de la pareja de Ayuso
  3. De la tensión a las incógnitas: prosiguen las negociaciones de PP y Vox para elegir al sustituto de Mazón
  4. Polémica en Madrid por los errores en las notificaciones del cribado de cáncer de colon: casi 600 afectados, una incidencia técnica y la denuncia de Más Madrid
  5. Otros dos agentes resultaron heridos en el tiroteo en una 'guardería de droga' de Isla Mayor: "Cárgate a esos perros"
  6. Ayuso abandona en ambulancia la misa de la Almudena en Madrid por "una fuerte gastroenteritis"