Benjamín Prado: "Cuando el emérito dice que quiere volver a España quiere decir volver a la Zarzuela"

El escritor ha reaccionado al deseo mostrado por Juan Carlos I en sus memorias de querer volver a España, algo que no entiende ya que "él no vuelve a España porque no quiere".

Juan Carlos I ha publicado sus memorias en las que hace referencias a muchas figuras públicas así como hace notorio su deseo de volver a España. Algo que no entiende Benjamín Prado y así lo ha hecho saber durante laSexta Xplica.

"De todas maneras, cuando el rey emérito dice 'yo quiero volver a España', él no vuelve a España porque no quiere. No tiene ningún cargo penal que impide que vuelva", ha señalado el escritor. "En el telediario de Abu Dhabi, cuando va allí es noticia porque está más tiempo aquí que allí", ha respondido entre risas José Yélamo.

Para el escritor, esta frase en realidad esconde que el verdadero deseo del rey emérito es volver a la Zarzuela: "Lo que pasa es que cuando él dice que quiere volver a España, me parece que quiere decir 'yo quiero volver a la Zarzuela'. Quiero tener mi espacio y ahí no le dejan estar. Porque a España puede volver y vuelve cuando le da la gana sin ningún problema porque no tiene ningún impedimento legal para hacerlo".

"Ahí no va a volver", ha replicado con rotundidad Mabel Galaz descartando que se pueda llegar a producir esa opción.

