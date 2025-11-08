Juan Carlos I disfruta de una jornada de regatas en Sanxenxo tras la publicación de sus polémicas memorias

El contexto Llegó a tierras gallegas este miércoles, el mismo día de la publicación de 'Reconciliación'. En este libro habla de diferentes aspectos de su vida, como su trayectoria como rey o su relación con la reina Sofía.

El rey Juan Carlos I ha participado en una jornada de regatas en Sanxenxo, tras llegar a Galicia coincidiendo con la publicación de sus memorias, 'Reconciliación', escritas por Laurence Debray. En el libro, el monarca aborda temas como su reinado, su relación con la reina Sofía, el Golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, su vínculo con Francisco Franco y su abdicación. A pesar del revuelo por sus memorias, solo ha expresado su deseo de volver a vivir en España. Las condiciones meteorológicas retrasaron su salida al mar, y debido a un retraso en el transporte de su barco, no pudo competir en el Desafío Barceló. Finalmente, navegó en un barco de apoyo, observado por curiosos de diversas regiones de España.

Asimismo, narra lo vivido el día del Golpe de Estado el 23 de febrero de 1981 y habla sobre su relación con Francisco Franco y de su abdicación como rey, entre otros temas.

Tras el revuelo provocado por sus polémicas memorias, el emérito ha sido preguntado por periodistas y seguidores. Sin embargo, el monarca solo ha respondido a una sola cuestión y es que tiene "muchas ganas" de volver a vivir en España.

La falta de viento ha retrasado la salida del padre de Felipe VI, que ha esperado durante varias horas bajo el sol de Sanxenxo rodeado de amigos y familiares -entre ellos sus sobrinos María y Alfonso Zurita, y el pequeño Carlos- para poder salir a navegar al campo de regatas. Finalmente, Juan Carlos I ha partido a las 14.14 horas del Real Club Náutico de Sanxenxo.

Todo ello porque, debido a las duras condiciones climatológicas registradas esta semana, el buque portacontenedores 'MSC Kayla', que transporta su barco desde Estados Unidos hasta Vigo, ha sufrido un retraso y se encuentra actualmente en Gijón.

Motivo por el que el exmonarca no ha podido competir en el Desafío Barceló, última prueba de la Lilga Nacional de la clase seis metros de esta temporada, ni siquiera con 'Cristina', barco de asistencia del 'Bribón', porque también viaja a bordo del 'MSC Kayla', y ha partido en un barco de apoyo.

Así, el emérito ha salido a navegar ante la mirada expectante de varios grupos de curiosos que han pasado la mañana de este sábado en el espigón del puerto esperando su partida. Murcia, Albacete o Zaragoza son algunos de los lugares de origen de estos turistas que no han dudado en esperar dos largas horas bajo el sol para ver cómo salía a navegar Juan Carlos I.

