El emérito, en Sanxenxo

Juan Carlos I disfruta de una jornada de regatas en Sanxenxo tras la publicación de sus polémicas memorias

El contexto Llegó a tierras gallegas este miércoles, el mismo día de la publicación de 'Reconciliación'. En este libro habla de diferentes aspectos de su vida, como su trayectoria como rey o su relación con la reina Sofía.

El rey emérito Juan Carlos I durante las regatas en el Club Naútico de Sanxenxo.
El rey Juan Carlos I ha disfrutado de una jornada de regatas en el municipio pontevedrés de Sanxenxo. Cuando ha finalizado, ha vuelto al Puerto Deportivo de la localidad para dirigirse a casa de su amigo Pedro Campos.

Llegó a tierras gallegas este miércoles, el mismo día de la publicación de 'Reconciliación', sus esperadas memorias. En este libro, escrito por la autora francesa Laurence Debray, habla de diferentes aspectos de su vida, como su trayectoria como rey o su relación con la reina Sofía.

Asimismo, narra lo vivido el día del Golpe de Estado el 23 de febrero de 1981 y habla sobre su relación con Francisco Franco y de su abdicación como rey, entre otros temas.

Tras el revuelo provocado por sus polémicas memorias, el emérito ha sido preguntado por periodistas y seguidores. Sin embargo, el monarca solo ha respondido a una sola cuestión y es que tiene "muchas ganas" de volver a vivir en España.

La falta de viento ha retrasado la salida del padre de Felipe VI, que ha esperado durante varias horas bajo el sol de Sanxenxo rodeado de amigos y familiares -entre ellos sus sobrinos María y Alfonso Zurita, y el pequeño Carlos- para poder salir a navegar al campo de regatas. Finalmente, Juan Carlos I ha partido a las 14.14 horas del Real Club Náutico de Sanxenxo.

Todo ello porque, debido a las duras condiciones climatológicas registradas esta semana, el buque portacontenedores 'MSC Kayla', que transporta su barco desde Estados Unidos hasta Vigo, ha sufrido un retraso y se encuentra actualmente en Gijón.

Motivo por el que el exmonarca no ha podido competir en el Desafío Barceló, última prueba de la Lilga Nacional de la clase seis metros de esta temporada, ni siquiera con 'Cristina', barco de asistencia del 'Bribón', porque también viaja a bordo del 'MSC Kayla', y ha partido en un barco de apoyo.

Así, el emérito ha salido a navegar ante la mirada expectante de varios grupos de curiosos que han pasado la mañana de este sábado en el espigón del puerto esperando su partida. Murcia, Albacete o Zaragoza son algunos de los lugares de origen de estos turistas que no han dudado en esperar dos largas horas bajo el sol para ver cómo salía a navegar Juan Carlos I.

