Borja Aitor Arriaga, politólogo, recuerda que el informe de la UCO "nunca habla de financiación irregular" en el PSOE

El juez Puente considera que aún hay dudas en la investigación sobre los pagos en metálico del PSOE a José Luis Ábalos. Desde La Roca, el politólogo Borja Aitor Arriaga analiza la situación.

Tras la declaración de exgerente del Partido Socialista, el juez Puente ha llegado a la conclusión de que existen asuntos en la investigación que no han quedado "despejados". En concreto, se refiere a los pagos en metálico del PSOE a José Luis Ábalos.

Desde La Roca, Borja Aitor Arriaga, politólogo, analiza cómo está viviendo el Partido Popular este 'escándalo' por parte del PSOE. Asimismo, deja claro que "el informe (de la UCO) nunca habla de financiación irregular o ilegal".

Sin embargo, destaca que el PP "esta diciendo a bombo y platillo" que existen una 'caja B' en el PSOE. "No olvidemos que al final los partidos reciben dinero público para que existan, por tanto, somos responsables de decir que el Partido Popular está mintiendo", reflexiona Aitor Arriaga.

"Detrás de esa mentira lo que hay es una celebración de que en el caso de que fuera verdad que hubiera financiación ilegal, que no hay ningún indicio, pero si lo hubiera el Partido Popular lo viviría jaleando", termina opinando.

