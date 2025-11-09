Ahora

En laSexta Xplica

El análisis de Mabel Galaz sobre las memorias del rey emérito: "El nombre de Franco aparece más veces que el de su hijo"

"Las declaraciones o afirmaciones que hace en el libro el rey Juan Carlos de Franco son de las cosas que más me han sorprendido de este libro", expresó la periodista en laSexta Xplica.

Mabel Galaz

Mabel Galaz habló en laSexta Xplica sobre las memorias del rey emérito y expresó que "las declaraciones o afirmaciones que hace en el libro de Francisco Franco" son de las cosas que más "han sorprendido" a la periodista. "Estaba contando en el índice cuántas veces aparece en el libro y aparece más veces que su hijo", destacó Galaz, tras lo que Benjamín Prado señaló que aparece "ocho veces Letizia Ortiz, seis Lady Di y ciento y pico Franco".

Así, Galaz insistió en que "es sorprendente". "Y, sobre todo, porque no es una mención a que él está donde está porque Franco así lo quiso, sino que le hace un homenaje en lo personal y habla de escenas muy cotidianas, casi familiares, y habla como si fuera un padre y que él fue tratado como un hijo", subrayó la periodista, a lo que añadió que "además del agradecimiento, expresa el cariño que le tenía".

"Esto es muy sorprendente, al igual que algunas afirmaciones que hace en el libro sobre lo que fue el 23F", concluyó la periodista especializada en Casa Real.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Feijóo saca toda su artillería contra Sánchez y afirma que el listón ético del PSOE "está en el subsuelo": "Han perdido todo límite"
  2. Sánchez reitera la inocencia del fiscal general del Estado: "La verdad acabará imponiéndose"
  3. De la tensión a las incógnitas: prosiguen las negociaciones de PP y Vox para elegir al sustituto de Mazón
  4. Ayuso abandona en ambulancia la misa de la Almudena en Madrid por "una fuerte gastroenteritis"
  5. Polémica en Madrid por los errores en las notificaciones del cribado de cáncer de colon: casi 600 afectados, una incidencia técnica y la denuncia de Más Madrid
  6. Tres muertos y 15 heridos en una jornada trágica en Tenerife