El análisis de Mabel Galaz sobre las memorias del rey emérito: "El nombre de Franco aparece más veces que el de su hijo"

"Las declaraciones o afirmaciones que hace en el libro el rey Juan Carlos de Franco son de las cosas que más me han sorprendido de este libro", expresó la periodista en laSexta Xplica.

Mabel Galaz habló en laSexta Xplica sobre las memorias del rey emérito y expresó que "las declaraciones o afirmaciones que hace en el libro de Francisco Franco" son de las cosas que más "han sorprendido" a la periodista. "Estaba contando en el índice cuántas veces aparece en el libro y aparece más veces que su hijo", destacó Galaz, tras lo que Benjamín Prado señaló que aparece "ocho veces Letizia Ortiz, seis Lady Di y ciento y pico Franco".

Así, Galaz insistió en que "es sorprendente". "Y, sobre todo, porque no es una mención a que él está donde está porque Franco así lo quiso, sino que le hace un homenaje en lo personal y habla de escenas muy cotidianas, casi familiares, y habla como si fuera un padre y que él fue tratado como un hijo", subrayó la periodista, a lo que añadió que "además del agradecimiento, expresa el cariño que le tenía".

"Esto es muy sorprendente, al igual que algunas afirmaciones que hace en el libro sobre lo que fue el 23F", concluyó la periodista especializada en Casa Real.

