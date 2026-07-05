Ignacio Escolar, tras el pacto de Juanma Moreno con Vox: "Me ha sorprendido lo poco que ha tardado y que no intentase ninguna otra vía"

El periodista analiza en laSexta Xplica los términos en los que se ha fraguado el pacto entre PP y Vox en Andalucía y expresa su sorpresa ante la escasa resistencia mostrada por Juanma Moreno en asumir ciertas medidas.

Miguel Tellado, secretario general del Partido Popular, hablaba ayer sobre el pacto del PP y Vox en Andalucía y definía a Vox como "el partido afín más próximo" con el que, afirma, comparten "un espacio ideológico: el centro-derecha".

"Que no lo diga tanto no vaya a ser que Vox se ofenda", responde Ignacio Escolar en laSexta Xplica. "Claramente, los postulados que defiende el partido que preside Santiago Abascal y sus aliados internacionales, son cualquier cosa menos lo que históricamente ha sido el centro-derecha", añade en el programa de laSexta.

El periodista reconoce que la situación electoral para Juanma Moreno en Andalucía era "difícil", pero muestra su sorpresa ante el poco tiempo que han tardado en pactar PP y Vox: "Pensaba que esto iba a ser mucho más largo". También asegura estar asombrado por que el popular "no intentase ninguna otra vía", como hacerle alguna oferta al PSOE, algo que, a su juicio, "hubiera generado por lo menos un debate en el Partido Socialista", algo que, destaca "está ocurriendo en otras autonomías".

"Sin agotar la primera vuelta prácticamente, en un pispás, lo ha firmado y se lo ha quitado de encima", destaca Escolar.

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