Alberto Garzón, sobre la desigualdad en España y la importancia de lo público: "A los ricos les da igual que todo sea privado"

El exministro de Consumo Alberto Garzón participa en este debate de laSexta Xplica y responde a un autónomo que se queja de los impuestos. Garzón pone en valor la importancia de los servicios públicos para paliar las desigualdades sociales.

El debate sobre la importancia de lo público llega a laSexta Xplica tras la serie de protestas que se están sucediendo en nuestro país en los últimos meses. Alberto Garzón, exministro de Consumo, responde a un autónomo que se queja de los impuestos que tiene que pagar para poder contratar a alguien y se pregunta si el sistema público es el más rentable y eficiente.

Para Garzón, la desigualdad es el principal problema que hay en España y en otros muchos países. El político habla del caso de su propia hija, que no tiene plaza en la pública en 0-3. "La educación pública de pleno derecho empieza a partir de los tres años. Cualquiera en España spuede saber lo que es la desigualdad en los 0 a 3 años. Madrid, por ejemplo. La mayoría de los niños de 0 a 3 años se queda sin escuela pública", denuncia. "¿A qué obliga a eso? Tienes que pagar 400 o 500 euros al mes para llevarlo a una privada", relata. Pero eso solo puede llevarse a cabo si se tiene ese dinero constante de manera mensual.

"Si tú eres rico, te da igual. Al rico no le importa que todo sea privado. El problema está para quienes no somos ricos y necesitamos los servicios públicos", sentencia, para después hacer alusión también a la sanidad: "Si pillas cualquier enfermedad grave y no eres rico, no vas a poder pagar en la privada. Si quieres estudiar un posgrado no puedes pagar en la privada. Si puedes acceder a ese tipo de servicios va a ser solo porque hay un servicio público".

"Hablamos de desigualdad en un país donde, según la Encuesta Financiera de los Hogares del Banco de España, el 10 % más rico de los hogares tiene el 50% de la riqueza. La mitad de la riqueza de este país la tiene el 10%. Entonces no me habléis del Estado ni me habléis de la clase trabajadora. Aquí hay un sector minoritario de este país que está concentrando la riqueza y ese es el principal problema", asegura.

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