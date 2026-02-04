Ahora

Afra Blanco, a los que señalan la insostenibilidad del sistema público de pensiones: "No seáis cobardes, ¿cuál es vuestra propuesta?"

"Considero que sí es sostenible el sistema de pensiones público porque son decisiones", comparte la sindicalista Afra Blanco, añadiendo que "los que dicen que es insostenible" tienen que "hablar con claridad": "¿cómo vais a solventar el problema?".

La sindicalista Afra Blanco afirma que el sistema público de pensiones es sostenible y critica a quienes defienden lo contrario, durante su intervención en laSexta Xplica donde insistió en la importancia de proteger a los pensionistas actuales.

"Quiero que viváis y vivamos mucho y muy bien. Quiero recordar que los pensionistas lo que hacen es proteger, sostener hogares y amortizar crisis. Quiero recordar que cuando se habla de las pensiones del futuro, es mejor mirar a las de hoy. El 60% de las pensiones hoy ya están por debajo del salario mínimo interprofesional", señala Blanco.

La sindicalista cuestiona directamente la postura del Partido Popular, señalando directamente a las declaraciones en el plató de Jon Echevarría, miembro de Nuevas Generaciones del PP: "El que considere que no es sostenible, me gustaría que nos explicaran cómo van a solventar este problema de la insostenibilidad".

"Tenemos un país que aporta un 12%, 13%, de su Producto Interior Bruto a las pensiones. En nuestro entorno tenemos a Austria, Italia, Finlandia, que aportan mucho más. Aquellos que entienden que estamos en una situación de insostenibilidad, seamos sinceros: no seáis cobardes, decid la verdad y cuál es vuestra propuesta con claridad", concluye Afra.

