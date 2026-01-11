Un miembro de las juventudes del PP, sobre la radicalización de los jóvenes: "Hace décadas que la extrema izquierda ejerce la violencia"

Jon Echevarría, miembro de Nuevas Generaciones del Partido Popular, asegura que la radicalización de los jóvenes "no es nada nuevo" y afirma que la izquierda lleva décadas "ejerciendo la violencia en las universidades". "Ahora nos llevamos las manos a la cabeza porque por primera vez son de derechas", sentencia.

¿Está la democracia en peligro? Es la pregunta que pone sobre la mesa José Yélamo en esta mesa de debate de laSexta Xplica en la que participa Jon Echevarría, un joven miembro de las Nuevas Generaciones del Partido Popular que defiende que la radicalización de los jóvenes que ahora tanto preocupa lleva ya muchos años ocurriendo.

"No es nada nuevo. En España, desde hace décadas, tenemos una juventud de extrema izquierda ejerciendo la violencia en las calles y en las universidades", afirma, para después señalar a ETA y a "sus herederos", quienes, asegura, "colocan terroristas en las listas" que son "recompensados por el PSOE con la alcaldía de Pamplona".

En su discurso añade a los separatistas catalanes, quienes él considera que "dieron un golpe de Estado" y que están siendo premiados "con la amnistía". "Amnistía constitucional, por mucho que os fastidie", responde Afra Blanco desde el otro lado del plató.

Jon asevera que la izquierda lleva "muchos años" fomentando "la radicalidad", y por eso se indigna cuando ahora "nos llevamos las manos a la cabeza" porque se ha producido lo que él denomina como "el pendulazo": "Ahora hay jóvenes radicales, pero por primera vez, también de derechas".

Echevarría califica como "gravísimo" que haya protestas en las que se cuelgue el cuadro de Hitler en la Sede Nacional, pero, según su parecer, "nos falta reconocer que también es gravísimo ensalzar a Fidel Castro", como asegura que hacen "las dos ministras comunistas que nos gobiernan".

"Antes de hablar de la radicalización de los jóvenes tendríamos que condenar todo tipo de radicalización", concluye.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.