Pilar Velasco: "Feijóo dijo que Salazar era un guarro por testimonios anónimos y no lo dice del alcalde de Móstoles aunque tiene la denuncia de la exconcejal"

La periodista ha lamentado que "a esta mujer le ha fallado el Ayuntamiento de Móstoles, le ha fallado el PP regional y, aparentemente, por lo que ha explicado el partido, le ha fallado el Comité de Garantías de Génova".

Pilar Velasco se ha mostrado muy crítica por la actitud del PP tras la denuncia de una exconcejal de Móstoles al alcalde por acoso, señalado que "lo que estamos viendo es a un partido que se está aferrando a que la que miente es ella".

"Feijó tiene que explicar por qué dijo que Paco Salazar era un guarro por los testimonios anónimos, porque el PSOE es el único que tiene un canal de denuncia anónima para proteger a la víctima, y por qué no dice que Manuel Bautista es un guarro por los testimonios de la exconcejal de Móstoles. Si tiene alguna razón, que la explique", ha manifestado.

Así, la periodista ha criticado que han fallado "absolutamente todos los protocolos". "A esta mujer le ha fallado el Ayuntamiento de Móstoles, y a esta mujer le ha fallado el Partido Popular regional, y a esta mujer aparentemente, por lo que ha explicado el PP, le ha fallado el Comité de Garantías de Génova", ha lamentado.

"En el Ayuntamiento de Móstoles sabemos cómo la trataron. Hemos escuchado los audios y Serrano ha tenido que admitir en directo que estaba prácticamente mintiendo cuando dijo que no había una denuncia de un acoso sexual y hemos escuchado a la exconcejal hablando de un acoso sexual con Serrano, con la número 3 de Ayuso, con Ana Millán, en unos audios que dicen que ellos estaban proponiendo cordialidad y empatía. No, usted no tiene que poner cordialidad, usted tiene que poner protección a la víctima y la tiene que acompañar", ha señalado.

