Ferreras, sobre Rufián: "Se ha convertido en un referente político muy interesante y de referencia en la izquierda"

Antonio García Ferreras ha reaccionado a la información que ha dado en exclusiva laSexta Xplica sobre Gabriel Rufián, quien va a arrancar una gira con actos públicos el próximo 18 de febrero con líderes de partidos a la izquierda del PSOE, empezando por Emilio Delgado, de Más Madrid.

"Esta aparición me parece muy interesante. Rufián se ha convertido en los últimos años en un referente político muy interesante, incluso muy atractivo para esa izquierda a la izquierda del Partido Socialista. Yo creo que él ha roto esquemas con su discurso", ha expresado el periodista, tras lo que ha apostillado que considera que "montar un movimiento o una plataforma de estas características va a requerir de algo más que un potente personaje como es ahora mismo Gabriel Rufián", quien, ha insistido, "se ha convertido en un personaje de referencia a la izquierda del PSOE y de la izquierda en general".

En este sentido, el presentador de Al Rojo Vivo ha señalado que "la izquierda a la izquierda del PSOE es un ecosistema caníbal que se devora", por lo que le parece "un movimiento muy interesante" que Rufián "y otra gente de la izquierda estén buscando Rufián una especie de electroshock que unifique".

"Sin embargo, me gustaría saber, por ejemplo, qué piensa ERC, el propio partido de Gabriel Rufián. Si lo ve o no lo ve, porque veo a un personaje como Joan Tardà, que estoy convencido de que le encanta la idea, pero no sé lo que piensa un Oriol Junqueras, el líder del partido", ha concluido.

