Monrosi critica a Feijóo por su defensa al alcalde de Móstoles: "Debería recordarles a sus compañeros el deber de no acosar"

Enrique Monrosí critica en laSexta Xplica la gestión del PP frente al presunto caso de acoso sexual contra Manuel Bautista, alcalde de Móstoles. El periodista denuncia la defensa política del edil y la falta de protección a la presunta víctima.

En este vídeo de laSexta Xplica, Enrique Monrosi critica la actitud del Partido Popular en torno al presunto caso de acoso sexual presentado por una concejala 'popular' contra Manuel Bautista, alcalde de Móstoles.

El PP de Madrid afirma que la denuncia fue por discriminación laboral y no por presunto acoso, y el edil se ha presentado ante los medios como víctima de "chantajes" por parte de la exconcejala. Mientras tanto, Alberto Núñez Feijóo centra su atención en el deber de la víctima de denunciar antes.

"El deber de denunciar. Siempre poniendo el foco en ellas. Estaría bien que (Feijóo) les recordara a sus compañeros de partido el deber de no acosar a sus compañeras. Eso siempre se le suele olvidar", critica el periodista.

Asimismo, lamenta que en "todos los ámbitos de la sociedad" existan casos en los que "los superiores acosan a mujeres que, si dan el paso de quejarse o de denunciarlo, al final son desprotegidas y señaladas para protegerlos a ellos". "Es bochornoso", apostilla Monrosi.

Sobre la defensa del PP hacia Bautista, Monrosi se muestra muy crítico: "Lo que estamos viendo aquí es lo que vimos hace 20 o 25 años con Nevenka. Y es que sale el Partido Popular a defender a este señor; no les importa un pito las mujeres, ni el feminismo ni el acoso; usan esto, como la corrupción, simplemente como una trinchera política. Creo que da bastante asco y es absolutamente obsceno lo que está haciendo el PP con este caso, en el que parece bastante evidente que hay pruebas que evidencian no solo el presunto acoso sexual y laboral, sino también el intento de taparlo y lograr que ella se callara".

