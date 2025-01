Afra Blanco pide a PP, Junts y Vox que "no hagan trampitas": "Que expliquen si están de acuerdo con tener un sistema público de pensiones para 2030 o 2045"

Tras votar el PP, Junts y Vox en contra del decreto ómnibus, que incluía, entre otras medidas, la revalorización de las pensiones, la sindicalista Afra Blanco quiere mandarle un mensaje a estos partidos que han votado "no", sobre todo, en lo que se refiere a materia de pensiones.

"Que no nos hagan trampitas. Esto es, cuando estamos hablando de las pensiones y del sistema público de pensiones, les pediría a las fuerzas políticas que han votado de forma contraria que nos expliquen, no solo lo de la revalorización, sino si están de acuerdo o no con tener un sistema público de pensiones en el año 2050, en el año 2045 y en el año 2030", afirma Blanco.

Y dice esto, señala y continúa la sindicalista, "porque el decreto ómnibus llevaba todos esos factores, que se vienen acordando desde el 2021, y que son absolutamente necesarios para equilibrar las cuentas y tener un sistema público de pensiones".

Por ello, argumenta Blanco que, cuando estos partidos que han votado en contra dicen que "van a presentar un modelo alternativo para revalorizar las pensiones", no solo deben atender a eso, sino a todos esos factores que hacen mantener el sistema público de pensiones. En el vídeo, podemos ver al completo su intervención.