Afra Blanco: "El partido que desvinculó la revalorización de las pensiones con el IPC fue el PP"

La caída del decreto ómnibus después de que varios partidos votaran en contra la semana pasada en el Congreso centra el debate de laSexta Xplica, que pone el foco en la revalorización de las pensiones. La sindicalista Afra Blanco tiene una apreciación que hacer al respecto.

"Explícales a los pensionistas qué solución propones a un sistema que para ti y para tu partido es insostenible", reta Afra Blanco a Jon Echevarría, miembro de Nuevas Generaciones (los militantes más jóvenes del Partido Popular). La mesa de debate de laSexta Xplica se calienta al analizar la caída del decreto ómnibus y cómo eso impide la revalorización de las pensiones, una de las medidas que estaba incluida en el paquete propuesto por el Ejecutivo.

Echevarría recuerda que Aznar implantó "una hucha donde se capitalizaba una parte del salario de los funcionarios" que, a su juicio "generaba un mayor rendimiento". "Podemos transitar hacia modelos así", propone. La sindicalista y el joven entran en un acalorado debate cuando Echevarría cita los "modelos nórdicos" de los que "tanto se dice que son socialistas y no lo son". "¿Me vas a hablar de la mochila austriaca?", pregunta Blanco. "Para que la gente nos entienda", dice mientras hace el gesto de unas tijeras con las manos. "Recortes, los está anunciando el PP", concluye ella, mientras que él insiste en que no es "ningún representante político".

"Estoy hablando de que se pueden introducir elementos para facilitar una mayor sostenibilidad del sistema", explica. "Se puede, por ejemplo, facilitar que la gente que llega a la edad de jubilación siga trabajando. El absentismo laboral nos cuenta 30 mil millones de euros; 25 mil millones, los tres millones de parados; el 'asalto' a Telefónica, 2.300 millones; las subvenciones de todo tipo, 20 mil millones", enumera. "Hay muchas otras partidas que se pueden abordar antes de plantear un recorte que no se merecen los pensionistas", asegura.

Afra Blanco estalla: "¡Pero si recortasteis en su momento!". Sin embargo Jon Echevarría asegura que "el único que ha congelado las pensiones ha sido Zapatero con el voto favorable de Pedro Sánchez como diputado". "Rajoy revalorizó las pensiones por encima del IPC tres años", asegura. "¡Fake de nuevo! El partido que desvinculó la revalorización de las pensiones con el IPC fue el PP", sentencia la sindicalista.

