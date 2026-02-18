Afra Blanco y su mensaje a los empresarios sobre los impuestos: "Una cosa es ser exigente y otra es marcarte un gol en propia puerta"

Afra Blanco critica en el debate de laSexta Xplica que los empresarios se quejen de la subida de los impuestos y equipara el programa de Vox al de Milei. "Si te crees que no se van a atrever, mira a Argentina", les dice a los jubilados y trabajadores que dependen de sus pensiones y sus sueldos.

Afra Blanco asegura en el debate de laSexta Xplica que le sorprende que los empresarios critiquen los impuestos, porque "cuando les vienen mal dadas" son esenciales para la supervivencia de sus empresas. "Cuando llega un temporal y devora 14.000 hectáreas o cuando llega una crisis, ¿quién créeis que os rescata?", les lanza la pregunta.

También recalca que "nunca" les ha escuchado "criticar" que la Casa Real o las nóminas de la Policía o la Guardia Civil salgan de nuestros impuestos. "Una cosa es ser exigente y otra, marcarte gol en propia puerta", asegura.

La sindicalista califica como "ser exigente" reclamar medidas tales como que los salarios estén vinculados al precio de la vivienda, que se firme la subida del Salario Mínimo Interprofesional, reordenar la compensación y absorción de los salarios para que los empresarios no puedan hacer "trampitas" como "compensar y absorber las subidas del SMI y el resto de los salarios".

"¿Ser exigente? Llevar a Europa las horas extra, que no se pagan y que las tenéis que pagar por encima de la hora ordinaria; llevar el despido injustificado al Constitucional para que cuando se despida de manera injustificada, se pague; tener a los trabajadores en el consejo de administración de las grandes empresas, y tener un control de horarios digital", sigue enumerando Blanco.

Para ella, lo de "marcarse un gol en propia puerta" se llama "Argentina". La sindicalista asegura que miles de trabajadores que depositaron su confianza engañados en Milei hoy van a tener que trabajar 12 horas diarias, y sin remunar de manera económica. "Ya no van a tener decisión sobre sus propias vacaciones y quejarse les supone que les echen a la calle", añade.

Sin embargo, recalca que para los españoles esto no es nada nuevo. "¿En el año 2012, cuántos trabajadores y trabajadoras depositaron su confianza en el señor Rajoy? 50 días necesitó para que se fueran todos a la calle, entre otros, mujeres mayores de 45 años". Quienes también se arrepintieron de votar al Partido Popular entonces, a su juicio, son los jubilados. "Devoraron las calles, precisamente, por la traición que les hizo (Rajoy) a las pensiones públicas de este país".

Afra Blanco invita a reflexionar a los allí presentes y equipara a Vox con el partido de Milei en Argentina. "Aquí ya no vale lo de a mí no me va a tocar. Como lleguen 'estos', a ti te va a tocar", advierte a los trabajadores que viven de su nómina y a los jubilados que subsisten gracias a su pensión. "Si te crees que no se van a atrever, mira a Argentina, mira al programa de Vox, que es calcado al de Milei", aconseja.

"Cuando te engañan una vez, la culpa es del que te engaña. Pero cuando te engañan dos, la culpa es tuya", concluye.

