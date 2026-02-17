Tenso enfrentamiento entre Afra Blanco y Gonzalo Bernardos debido a la vivienda: "Ingenua, ingenua... no soy"

La sindicalista ha mostrado sus discrepancias con el economista después de que este señale que el promotor encargado de la construcción de 123 viviendas de Protección Pública en Alzira es posible que haya perdido dinero con las mismas.

Gonzalo Bernardos ha conectado con Más Vale Tarde para hablar sobre la promoción de Viviendas de Protección Pública que va a construirse en Alzira (Valencia). Numerosos vecinos decidían acampar para poder inscribirse a las prerreservas de estas. El economista ha señalado que el promotor de estas viviendas "prácticamente, no habrá ganado dinero, incluso puede ser que lo haya perdido", una afirmación que no ha gustado a Afra Blanco.

La sindicalista considera que lo que ha ocurrido en Alzira "lo que hace es tirar por el suelo muchos de los relatos que hemos escuchado hasta ahora". Blanco señala que existen relatos que señalan que los jóvenes no pueden acceder a la compra de un piso se van de vacaciones o toman cañas y que antes se ahorraba. "No es así, lo acabamos de ver con las colas", indica, "si tú presentas vivienda asequible la gente puede comprar y se puede tomar cañas". "Y, desde luego, un promotor que haga vivienda para perder pasta... ingenua, ingenua, no soy", añade.

Bernardos asegura que ese promotor "no ha ganado dinero". El economista indica que el 40% de todo lo que se genera en vivienda "lo cobra la administración". "¿Por qué se sigue cobrando el 10% de IVA'", pregunta, "¿por qué, recientemente, el ministerio de Vivienda ha modificado el Código Técnico de la Edificación y ha encarecido 18.000 € cada vivienda?".

El economista se pregunta por qué las administraciones públicas, que son propietarias de la mayor parte del suelo de este país, no ceden temporalmente ese suelo a promotores para que construyan vivienda y, después, lo ponen a precio regulado.

"A partir de aquí, el que es el comprador solo compra en el momento actual lo construido, no el suelo", indica, "de esa manera podemos obtener precios en el mercado de 150, 170.000, 180.000 € y el suelo ya lo irá comprando poco a poco". El economista expone que ha planteado estas ideas a políticos y estos "no se atreven, lo único que hace es dificultar la promoción de viviendas".

Afra expone que ella y el economista tienen sus ideas con respecto a estos hechos, pero, para ella, "la vivienda pública se tiene que quedar en lo público, tiene que ser de alquiler social y asequible". "Tú tienes tus visiones de cómo llegar y yo las mías", añade, "pero seguro que los dos estaremos de acuerdo en que estaría más que bien que empezáramos por modificar la ley del suelo". "Lo único que he combatido es esa frase de un promotor que palma pasta", concluye.

