Garamendi acusa a Sánchez de buscar "enemigos para tapar alguna miseria" y de ponerse "morado a subir impuestos"

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha afirmado que "no da crédito" a las críticas lanzadas ayer contra su organización empresarial por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por "borrarse" de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI).

"Yo creo que todo el mundo tiene muy claro qué está pasando. Es decir, parece que aquí hay que seguir buscando enemigos, pues para tapar, no sé, alguna miseria", ha subrayado Garamendi.

El dirigente empresarial ha señalado que la CEOE "siempre se ha sentado a la mesa y tratado a la gente con mucha educación. Y nunca, nunca, buscamos culpables para tapar nuestras propias miserias", ha recalcado.

Garamendi respondía así a las declaraciones de Sánchez de ayer en las que recriminó a la patronal no haber apoyado la subida del SMI pese a los elevados beneficios empresariales. El jefe del Ejecutivo instó además a los empresarios a "pagar más" subiendo los salarios en la negociación colectiva.

El presidente de la organización empresarial ha recordado que la fijación del SMI es una potestad del Gobierno y ha decidido subirlo "en lo que ha querido".

"Han utilizado unos expertos, que yo creo que no han pagado un salario en su vida, que hicieron un planteamiento que difería de la realidad, pues hablaron del 3,1% de la inflación, cuando la inflación ha sido del 2,8%, y quitando, para hacer el salario medio, curiosamente, a la agricultura, a la pesca, al servicio de la ecuación para que sea más alto", ha denunciado.

Garamendi ha dejado claro además que "nadie está diciendo que no puedan subir los salarios" y que, de hecho, están subiendo. "Firmamos el acuerdo nacional de convenios con el 3,1% más un 1% en función de la inflación durante tres años. Hemos cumplido", ha recalcado.

Acusa al Gobierno de "ponerse morado a subir impuestos"

El dirigente de la CEOE ha señalado que, para el presidente del Gobierno, "parece que sólo hay 35 empresas en España", las del Ibex, cuando hay más de dos millones de pequeños empresarios, y ha denunciado que el mensaje de Sánchez vaya "justamente contra la gente que crea riqueza".

"El gran drama es que no se pueden subir los salarios porque el Gobierno se está poniendo morado, y lo digo así de claro, a subir impuestos desde el punto de vista de lo que son los seguros sociales. Todo al final se lo come el Gobierno, porque si no, estarían en los bolsillos de los trabajadores", ha apuntado Garamendi.

Además, el líder de la CEOE ha señalado que otro "gran drama" que al Gobierno "parece que le importa muy poco" es que todos los días faltan a trabajar 1.700.000 personas en España. "Y, en cambio, la ministra dando permisos por ahí, y el otro no sé qué", ha afirmado Garamendi.

"Desde luego el Gobierno no está a la altura de las cosas que tendría que estar, que es ver entre todos, ver cómo esas pequeñitas empresas, esos autónomos pueden subsistir, que no me cuenten batallas de lo bien que va todo como un cohete", ha subrayado.

"Se buscan enemigos, se buscan estereotipos, cuando esto no tiene nada que ver. Aquí hay que hablar de la productividad, hay que hablar de la competitividad de las empresas, hay que hablar de cómo las empresas tienen que crecer, pero sin embargo parece que no quieren que crezcan porque te asfixian a impuestos. Estamos en récord de recaudación y ahí siguen y no se quiere hablar de lo que realmente hay que hablar", ha reprochado Garamendi.

El líder de la CEOE ha criticado que ahora sean la CEOE y los empresarios "el muñeco de goma o de trapo" al que dar "golpes" desde el Gobierno, cuando siempre han sido "la solución". "Y seguiremos siendo la solución, porque somos las empresas las que realmente creamos esa riqueza", ha declarado.

Garamendi responde a las críticas de Díaz: "Es puro populismo"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha pedido al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, "prudencia, responsabilidad y empatía" con los trabajadores, pues "gana 23 veces el salario mínimo interprofesional".

Unas declaraciones a las que él ha reaccionado confesando que esto es algo que le "aburre". "Volvemos al populismo", ha destacado, indicando que los salarios están "en función de la responsabilidad" y él representa a la gran empresa. "Yo no entraré en eso", ha asegurado, señalando que es el sistema fácil para intentar "destruir a las personas".

Por tanto, ha calificado de "error" que Yolanda Díaz recurra a esto, pidiéndole que "hable de verdad de las cosas". "Le pido auténtica responsabilidad y que deje el monólogo social como elemento político de su campaña electoral", ha zanjado.

