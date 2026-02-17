Un empresario a Afra Blanco: "Ver un despido objetivo es muy difícil"

El empresario David Canales y la sindicalista Afra Blanco debaten sobre despidos y salarios en un rifirrafe en laSextaXplica. "Los empresarios preferimos no discutir, pagarte los 33 días y dejarnos de historias", señala Canales.

El empresario David Canales defiende en laSextaXplica que justificar un despido procedente "es cuanto menos difícil, que no digo que imposible", mientras Afra Blanco cuestiona las indemnizaciones y exige aclaraciones sobre los costes que paga una empresa.

El empresario explica que, "al menos en su entorno cercano", no ha visto en España "un despido objetivo" en los últimos tiempos. Según Canales, esta dificultad lleva a muchas empresas a optar por la vía más rápida: "Los empresarios preferimos no discutir, pagarte los 33 días que corresponden y dejarnos de historias". "¡Porque es baratísimo! ¿Antes cuántos eran?", le responde tajante la sindicalista, a lo que Canales replica:"Antes 45, pero da igual". "No es igual, no", concluye Blanco, destacando su desacuerdo.

El debate se traslada al terreno salarial, donde Canales señala que "todos en nuestro sano juicio estamos de acuerdo en que suban los salarios, pero tenemos que ser conscientes de una cosa: si suben los salarios, automáticamente suben los precios de los productos y de los servicios". Para ilustrar su punto, muestra la nómina real de uno de sus trabajadores: salario bruto de 1.665 euros, neto percibido de 1.393 euros y coste total para la empresa de 2.263 euros.

"De lo que yo pago, el trabajador solo percibe el 60%, ¡no me digas entonces que no pagamos mucho!", denuncia Canales, a lo que Afra Blanco le pide detallar "los conceptos por los que pagas". "Cotizaciones, contingencias comunes, formación, desempleo, IRPF...", responde el empresario, ante lo que la sindicalista insiste: "¿Qué son las contingencias comunes? ¡Explícalo todo!".

Puedes ver el rifirrafe en el vídeo sobre estas líneas.

