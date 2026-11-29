La sindicalista afirma que el PP "no ha respetado la jornada de reflexión" en la visita a una ciudad autónoma que "tiene una dimensión política".

Afra Blanco ha estado en laSexta Xplica para hablar, entre otras cosas, de la visita de Feijóo a Ceuta en plena jornada de reflexión. Para la sindicalista, el PP "no ha respetado" tal día y el líder de los de Génova "ha hecho campaña".

"El PP no ha respetado la jornada de reflexión. Un aspirante a presidente del Gobierno ha ido a Ceuta por sexta vez", ha expresado.

Y apunta: "Ceuta tiene una dimensión política y ha ido a Ceuta a hacer política".

"Es una nueva forma de hacer campaña. Algunos dicen que ha rozado el larguero, pero es evidente que ha hecho campaña", ha concluido.

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