En la Sexta Xplica
Afra Blanco, contundente con la visita de Feijóo a Ceuta en plena jornada de reflexión: "Ha ido a hacer campaña"
La sindicalista afirma que el PP "no ha respetado la jornada de reflexión" en la visita a una ciudad autónoma que "tiene una dimensión política".
Afra Blanco ha estado en laSexta Xplica para hablar, entre otras cosas, de la visita de Feijóo a Ceuta en plena jornada de reflexión. Para la sindicalista, el PP "no ha respetado" tal día y el líder de los de Génova "ha hecho campaña".
"El PP no ha respetado la jornada de reflexión. Un aspirante a presidente del Gobierno ha ido a Ceuta por sexta vez", ha expresado.
Y apunta: "Ceuta tiene una dimensión política y ha ido a Ceuta a hacer política".
"Es una nueva forma de hacer campaña. Algunos dicen que ha rozado el larguero, pero es evidente que ha hecho campaña", ha concluido.
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