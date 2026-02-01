La actriz Jane Fonda alza la voz contra el ICE y las políticas de Trump: "Se ha cruzado una línea roja, no podemos callarnos"

La intérprete es uno de los muchos rostros conocidos que han criticado lo que está pasando en el país. "Tenemos que hablar claro", ha afirmado después de la detención del periodista Don Lemon.

Estados Unidos vive uno de los momentos de mayor tensión interna de los últimos años. Todo, por las políticas migratorias de Donald Trump. Por la actitud del ICE. Por unos agentes federales que han causado la muerte de dos personas en apenas un mes en Minnesota y que realizan detenciones completamente arbitrarias. Ante esta situación, son muchas las celebridades que han mostrado su indignación por lo que se ve y se vive en el país. Una de ellas es Jane Fonda.

La actriz ha reaccionado después de que el ICE detuviera al periodista Don Lemon en Los Ángeles, después de cubrir unas protestas en Minneapolis en los alrededores y dentro de una iglesia: "Él es un gran profesional. Tanto él como su productor estaban haciendo su trabajo".

"Tenemos que hablar claro. Se ha cruzado una línea roja y no podemos quedarnos callados", ha expresado la intérprete sobre lo que está sucediendo en los últimos tiempos en Estados Unidos.

No es el único nombre y rostro conocido que ha denunciado lo que está pasando. El actor Joaquin Phoenix, ganador de un Oscar por 'Joker', ha comparado al ICE con el Ejército de Israel, mientras que Pedro Pascal ha compartido en redes una imagen con los nombres de las nueve personas asesinadas por las fuerzas federales de Trump.

Por su parte, Natalie Portman, ha expresado el "dolor más extremo de EEUU" en la celebración del Festival Sundance. Durante la celebración de los Globos de Oro, un abatido Mark Ruffalo decidió utilizar su altavoz para denunciar lo ocurrido. Durante su discurso, habló de terrorismo y de miedo, y dijo que ama su país, pero, defendió, lo que está ocurriendo no es América.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.