Se busca a un hombre que asesinó a una mujer en 2005 en Barcelona: la Guardia Civil pide colaboración ciudadana

Entrando a un cajero automático de Terrasa (Barcelona) para sacar dinero de la cuenta de su propia víctima. Así son las imágenes que la Guardia Civil ha difundido este domingo para pedir la colaboración ciudadana y dar así con el sospechoso de haber asesinado a una mujer en 2005.

La Benemérita apoya su petición, además, con tres imágenes clave para la investigación: una de la víctima en vida, otra del hombre en el cajero y la fotografía de un fragmento de camiseta relacionado con la investigación. Todo ello con la intención de dar con el autor de este homicidio violento o con alguna persona que conociera a la víctima o perteneciera a su entorno.

Los hechos criminales se remontan a 2005, cuando se localizaron restos humanos dentro de varias bolsas de plástico en una zona boscosa de Sant Pere Sacama. Los informes forenses determinaron entonces que se trataba de una mujer de entre 35 y 45 años de edad que presentaba claros signos de muerte violenta.

Los restos se localizaron repartidos en distintas bolsas y el análisis científico forense determinó que presentaba una fractura en el hueso del pómulo izquierdo compatible con un golpe con un objeto contundente, así como un orificio (posiblemente de un proyectil) en el omóplato derecho. Pese a las gestiones realizadas entonces, el cadáver no pudo ser identificado en aquel momento.

Según un comunicado de la Guardia Civil, a raíz del desarrollo del programa Fénix de identificación genética de personas desaparecidas -proyecto que se impulsó desde el Laboratorio de Identificación Genética de la Universidad de Granada en colaboración con la Guardia Civil para comparar perfiles de ADN de restos humanos sin identificar con muestras de familiares de desaparecidos-, el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil obtuvo un 'match' positivo en 2014.

Se determinó que la víctima era Magdalena Mas Vilaltella, de 38 años de edad, vecina de Riudoms (Tarragona) y cuya desaparición desde el día 8 de abril) fue denunciada en la Comisaría de la Policía Nacional de Reus (Tarragona) el día 9 de abril de 2005.

La investigación, dirigida por el Grupo de Personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil en Barcelona, desde la aparición del cuerpo sin vida de la víctima, se ha mantenido abierta y en diferentes líneas de trabajo con el objetivo de esclarecer por completo las circunstancias de la muerte e identificar a los responsables de la misma.

Si tiene datos sobre el crimen:

La Guardia Civil pone a disposición de la ciudadanía las siguientes formas de contacto:

Centro Operativo de Servicios de la Comandancia de la Guardia Civil de Barcelona, teléfono 936823030 (solicitar ser contactado con el Grupo de Personas de Policía Judicial).

Remitiendo un correo electrónico a la dirección: b-cmd-barcelona-pj-personas@guardiacivil.org

