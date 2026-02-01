Borrell, sobre las amenazas de Trump a Irán: "Si Netanyahu le empujara ya habría actuado"

El exvicepresidente de la Comisión Europea expone que el líder israelí "le está poniendo el freno" al mandatario republicano: "Se ha pasado la vida pidiendo que se destruya el programa nuclear iraní y ahora ya lo ha hecho".

Para Josep Borrell, exvicepresidente de la Comisión Europea, el líder de Israel, Benjamin Netanyahu, es "un criminal de guerra" y ha expuesto que si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha atacado Irán es porque el israelí "le está poniendo el freno".

El mandatario republicano ha intensificado sus amenazas contra territorio iraní en las últimas semanas, sin embargo, no ha llegado a irrumpir en el país, a diferencia de lo que ocurrió en Venezuela el pasado 3 de enero, ataque que se saldó con la detención de Nicolás Maduro.

"La única diferencia es que esta vez Israel, Netanyahu, le está poniendo el freno. Netanyahu esta vez no quiere que se ataque a Irán. Se ha pasado la vida pidiendo que se destruya el programa nuclear iraní y ahora ya lo ha hecho y cuando Trump parece querer volverlo a hacer, Israel no está a favor", explica Borrell.

Así, expone que Israel adopta este comportamiento porque "teme que eso desestabilice más la región y ahora que ha retomado el control y debilitado a los enemigos, no quiere que la cosa se desestabilice"

"Si Netanyahu le empujara, seguramente Trump ya hubiera actuado, pero el hecho de que más bien le ponga el freno es lo que puede explicar que todavía no lo haya hecho", añade.

