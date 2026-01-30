El periodista Don Lemon, detenido mientras cubría las protestas contra la policía migratoria de Trump

Los detalles El abogado de Lemon, Abbe Lowell, ha calificado su arresto como un "ataque sin precedentes a la Primera Enmienda". Lemon afirmó que se encontraba en la manifestación como periodista.

El ex presentador de CNN Don Lemon ha sido arrestado por su participación en una protesta en una iglesia, según informan su abogado y un funcionario del Departamento de Justicia conocedor de los hechos. Lemon transmitió en vivo una manifestación a principios de este mes que interrumpió un servicio religioso en St. Paul, Minnesota, en protesta por la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump en la zona.

Lemon está acusado de conspirar para privar a otros de sus derechos civiles y violar la Ley FACE al supuestamente obstruir el acceso a un lugar de culto, según un funcionario del Departamento de Justicia. Agentes del FBI y de Investigaciones de Seguridad Nacional lo arrestaron en Los Ángeles, según dicha fuente.

El abogado de Lemon, Abbe Lowell, ha calificado su arresto como un "ataque sin precedentes a la Primera Enmienda". Lemon afirmó que se encontraba en la manifestación como periodista. Aseguró que le avisaron con antelación, pero que no sabía que los activistas interrumpirían el servicio.

Funcionarios de la administración Trump condenaron rápidamente la manifestación y acusaron a los manifestantes de intimidar a los fieles cristianos. Agentes federales arrestaron a otras tres personas y las acusaron de violar la Ley FACE, una ley de 1994 que prohíbe la obstrucción de clínicas de aborto y lugares de culto, pero un juez estadounidense a principios de este mes denegó la detención de Lemon, alegando falta de pruebas.

Lemon trabajó 17 años en CNN, convirtiéndose en una de sus personalidades más reconocidas. CNN lo despidió en 2023 después de que hiciera comentarios en antena sobre las mujeres y la entonces candidata presidencial republicana Nikki Haley, que fueron ampliamente percibidos como sexistas. Lemon posteriormente se disculpó.