El mensaje de Jesús María Zuloaga a los jóvenes: "Si el franquismo se repitiera, ellos no iban a vivir mejor"

laSexta Columna analiza con Marcel Camacho, hijo de Marcelino Camacho, y el periodista José María Zuloaga el actual repunte de la nostalgia por el franquismo, especialmente en los jóvenes.

Han pasado cinco décadas desde que murió Franco y, durante años, hemos pensado que echar tanto de menos al dictador era solo cosa del pasado.

Sin embargo, ahora la nostalgia fascista parece renacer sin complejos, como en el calendario franquista editado por el alcalde de Vox en Puente de Génave, en Jaén.

A propósito de esto, Marcel Camacho, hijo del histórico sindicalista Marcelino Camacho, recuerda que "la dictadura no es simplemente que no puedes votar, te van a cortar los derechos elementales y cotidianos".

Jesús María Zuloaga, por su parte, sitúa las dificultades que tienen los jóvenes para acceder a puestos de trabajo o a una vivienda como "caldo de cultivo para que alguien les diga que con Franco se vivía mejor".

A esos jóvenes, el periodista les manda un mensaje: "Si el franquismo se repitiera, ellos no iban a vivir mejor". "Vivir en un régimen sin libertades es una cosa muy complicada y uno no se da cuenta de lo complicado que es hasta que no vive en él", sentencia.

