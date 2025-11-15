Kiko Veneno tenía el "champán en la nevera" esperando la muerte de Franco: "Se murió por la noche, como todos los vampiros"

laSexta Columna analiza cómo recibió la totalidad de la sociedad española el anuncio de la muerte de Franco, desde las lágrimas a los brindis de músicos como Kiko Veneno o Pancho Varona, que recuerdan en este vídeo.

Las 10:00 horas de la mañana del 20 de noviembre, cuando Arias Navarro anuncia aquello de "Españoles, Franco ha muerto", es uno de esos momentos que todo el mundo recuerda dónde lo vivió.

Hay fans de Franco que sacaban crespones negros a las terrazas y lloraban su muerte mientras el presidente Arias Navarro leía compungido la última carta del Generalísimo.

Sin embargo, no todo el mundo sollozaba aquel día. "Estábamos esperando con el champán en la nevera", afirma Kiko Veneno en el vídeo sobre estas líneas.

"Se murió por la noche, como todos los vampiros", comenta el músico, que asegura que "esa mañana desayunamos con champán".

En el caso de otro músico y compositor, Pancho Varona, se enteró en casa de su cuñado, "que era muy rojo". "En cuanto se entera de que muere Franco se va a la calle a comprar bebida", recuerda el coautor de muchas canciones con Joaquín Sabina.

En su caso, asegura que la noticia de la muerte del dictador "no fue una alegría, fue un alivio. Por fin se va ese señor que tanto ha tocado la moral".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

*Puedes ver el programa completo de laSexta Columna 'El día que mas o menos murió Franco' en atresplayer.