'Francolibers' de ayer y de hoy: cuando la admiración por Franco se mantiene intacta

Los datos Aunque han pasado casi 50 años desde la muerte del dictador, más del 21% de la población considera que los años de Franco fueron "buenos" o "muy buenos", y casi el 20% de los jóvenes entre 18 y 24 años opina lo mismo.

Que Franco murió hace casi 50 años no significa que su sombra haya desaparecido. Todavía hay quienes lo recuerdan con devoción, lo celebran y, lo más preocupante, jóvenes que ni siquiera vivieron la dictadura y ya lo idealizan. Ellos son los 'francolibers': nostálgicos del franquismo, antiguos y nuevos, que mantienen viva una ideología que muchos creían enterrada.

Recordemos a la 'Dama franquista', la mujer que acompañó a Franco hasta el final. La vimos a las puertas del Pardo, gritando desconsolada consignas como "como Franco no hay ninguno", intentando que los medios le dieran voz. Frente al féretro, muchos ni siquiera se atrevieron a mirarlo. Esa misma intensidad es la que algunos seguidores actuales mantienen hoy: no es solo simpatía, es adoración pura.

Los datos que asustan

La Falange Española todavía tiene 500 afiliados y 5.099 votos en las últimas elecciones , 1.947 de ellos en la Comunidad de Madrid.

todavía tiene 500 afiliados y , 1.947 de ellos en la Comunidad de Madrid. Según el CIS, el 61% de los votantes de Vox cree que la democracia es peor que la dictadura franquista . Entre los votantes del PP, casi un 32% opina igual.

de los votantes de Vox . Entre los votantes del PP, casi un 32% opina igual. Más del 21% de la población considera que los años de Franco fueron "buenos" o "muy buenos". Y lo más preocupante: casi un 20% de los jóvenes entre 18 y 24 años, que ni siquiera vivieron aquella época, también piensa lo mismo.

No es solo cosa de adultos. Estos nostalgicos no dudan en sacar la bandera del águila de San Juan, repetir la "manita arriba" y asistir a concentraciones franquistas cada 20 de noviembre. Y los menores tampoco se libran: excursiones al Valle de los Caídos, fotos con banderas y gestos franquistas, todo como si fuera una actividad "lúdica", pero con un mensaje muy claro.

Franquismo hoy

Lo más sangrante es la cantera: chicos y chicas que aún no votan pero que ya conocen el himno franquista, se hacen fotos con símbolos del dictador y repiten consignas como "a mí Franco me mola". Esos son los 'francolibers' del futuro. Si a estas edades esto se tolera, los mayores que aún recuerdan el régimen no tienen problemas en seguir levantando la bandera de Franco y diciendo que "como él, ninguno".

Franco ha muerto, sí. Pero el franquismo, al menos para algunos, sigue más vivo que nunca.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.