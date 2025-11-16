Manuel Ovalle desvela detalles del momento en que se cerró el ataúd de Franco: "Eso quizás no lo saben muchas personas"

laSexta Columna habla con Manuel Ovalle, cámara, y Jesús María Zuloaga, periodista, posiblemente los últimos testigos del momento en que se cerró el ataúd de Franco antes de llevarlo al Valle de los Caídos. En este vídeo, explican cómo fue.

Si hoy vemos las imágenes del adiós de Franco así es porque Manuel Ovalle, cámara de televisión, templó los nervios para que no se velara tan importante película: "Me sudaban las manos, me ponía nervioso", afirma.

Él es de los pocos que está en los últimos momentos antes de cerrarse el ataúd a las 8:00 de la mañana del 23 de noviembre de 1975. Las crónicas destacan que allí solo había "dos redactores literarios".

Uno es Jesús María Zuloaga, que tiró de desparpajo para convencer a los militares de su presencia allí: "Me salió decirle: 'Mire, mi general, con todo el respeto, debe quedar un testimonio, al menos escrito, de este acto fúnebre, porque es un acto histórico'", recuerda el periodista, que asegura que prometió al militar tratar el momento con respeto y seriedad.

Se produce entonces una escena de la que, posiblemente, solo quedan Manuel y Jesús como testigos: "Se procedió a ponerle la tapa metálica. Se cerró la caja", relata Zuloaga, mientras Ovalle añade que "el marqués de Villaverde cerró con tres llaves". "Incluso echaron unas tierras de provincias de España dentro del ataúd. Eso es un detalle que quizás no lo saben muchas personas".

Antes de sacar el ataúd, hay un último instante con el yerno de Franco como protagonista: "Salió hacia la caja y la abrazó, en un momento que nadie esperaba aquello", recuerda.

