El susto de muerte de un difunto Franco durante su capilla ardiente: "Uno de los pómulos se le desprendió un poco"

laSexta Columna recuerda con el cámara Manuel Ovalle y el periodista Jesús María Zuloaga, cómo vivieron la capilla ardiente de Franco, desde las colas kilométricas hasta los que iban para "comprobar que estaba muerto".

Manuel Ovalle, cámara de televisión, fue uno de los que filmó la capilla ardiente de Franco. Recuerda las riadas de gente que se amontonaban ante el Palacio de Oriente incluso antes de que saliera el sol en Madrid.

Pronto empezaron a formarse eternas colas a las puertas del Palacio Real donde la espera llegó a ser de diez horas. Filas inabarcables que no paran en 48 horas.

Entre esa multitud estaba Jesús María Zuloaga cubriendo la noticia más importante de su entonces corta carrera: "Era consciente de que estaba asistiendo a un momento relevante de la historia de España", afirma en el vídeo sobre estas líneas.

Pero entre los que pasan por allí no solo hay convencidos franquistas, también una pequeña minoría que Zuloaga denomina "los chicos de la trenca": "Se les veía que venían a comprobar que Franco estaba muerto".

Es tanta la multitud (se calcula que llegaron a pasar más de 100 personas por minuto), que los organizadores buscan una alternativa algo arriesgada: bajar el féretro y colocarlo en la puerta de la armería, de tal manera que los ciudadanos pudieran pasar tanto por la derecha como por la izquierda.

Aunque para susto de muerte, el que les dio a algunos de los presentes el difunto Franco: "En un determinado momento, como se había recompuesto un poco la cara de Franco, de tanto calor uno de los pómulos se le desprendió un poco", explica el periodista.

Antonio Piga, el embalsamador de Franco, recuerda que le llamaron "un poco alarmados": "Con la luz se había calentado un poquito la piel y se le había formado una gotita que la retiré con un algodoncito. Nada más", apunta.

