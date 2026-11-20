Manuel Zaguirre, uno de los líderes sindicales que impulsaron la histórica huelga general del 76, recuerda el miedo permanente durante la comparecencia de los sindicatos. Cree que la presencia de mucha prensa extranjera les salvó de que la Policía la disolviera "a palos".

En noviembre de 1976 tuvo lugar una histórica primera huelga general que tenía totalmente en contra al Gobierno de entonces, todavía predemocrático. "No había ambigüedad, iban a dar, iban a descalificar", explica el líder sindicalista Manuel Zaguirre, uno de los impulsores de aquella movilización.

Rodolfo Martín Villa, ministro de la Gobernación en ese momento, lo confirma a laSexta Columna: "Nuestra reacción fue clara y contraria. No disimulamos, nos declararíamos contrarios a la huelga".

A pesar de todo, trabajadores como Manuel, que habían organizado la huelga, consiguieron repercusión internacional. El 'New York Times' llegó a cifrar en más de 400 los detenidos.

En la rueda de prensa posterior, donde estaba Manuel, vivieron con miedo permanente a que la Policía apareciera. Un temor que, asegura, "estaba presente hasta el último momento".

"La Policía seguramente ya estaba ahí, pero no de uniforme", apunta el sindicalista, que sin embargo cree que el hecho de aquella comparecencia estuviera "llena de periodistas" y que "muchos hablaran extranjero" les permitió realizarla con normalidad y que no se disolviera "a palos": "Para ellos, eso era muy, muy sensible", asegura.

*Puedes ver el programa completo de laSexta Columna 'Noviembre del 76: la rebelión de la (casi) democracia' en atresplayer.

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