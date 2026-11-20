Marta Hidalgo, activista vecinal en Canillas (Madrid) recuerda las protestas espontáneas en los 70 por el aumento del precio del pan y cómo su intento de registrarse como asociación en la sede del Movimiento acabó con una pistola y una amenaza.

Cuando Franco todavía no se había 'jubilado' del todo, la cadena única de televisión llenaba su plató de barras de pan. Con una inflación de cerca del 20 %, en los barrios surgían asociaciones organizadas para pelear en lo que será conocido como 'guerra del pan'.

En ella, las amas de casa tendrán un papel determinante gracias a mujeres como Marta Hidalgo, que cuenta a laSexta Columna cómo la subida repentina de 20 céntimos en la barra del pan les "colmó de indignación" y provocó una espontánea protesta que les llevó hasta el Ayuntamiento.

Nati Camacho recuerda que en aquel entonces la Sección Femenina de la Falange promovía un ideal de ama de casa en el que las mujeres "tenían que ser poco menos que geishas": "Tenían que atender al marido, ponerle las pantuflas, hacerle la vida fácil".

Todo ello, explica Nati, "se daba de bruces" con acciones en la que las mujeres protagonizaban boicots a los mercados, ocupaban la calzada pidiendo que se bajara el precio del pan o irrumpían en las iglesias para pedir la libertad de los presos.

Años antes, Marta se había unido con otras vecinas para protestar por el frío. La empresa que había construido sus casas en el barrio obrero de Canillas, en Madrid, les había dejado sin calefacción.

Cuando quisieron dar de alta su asociación, Marta y sus vecinas obtuvieron una respuesta típica del franquismo: "Formalizamos la solicitud de la asociación y la llevamos al registro. Nos miran un poco así, saca de un cajón los papeles y abre otro y saca un pistoletón y dice: 'Espero no tenerlo que emplear con ustedes porque ya sé cómo se las gastan'", recuerda Marta, que junto a sus vecinas se habían metido en un mundo, en una época, donde defender tus derechos podía costarte la vida.

*Puedes ver el programa completo de laSexta Columna 'Noviembre del 76: la rebelión de la (casi) democracia' en atresplayer.

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