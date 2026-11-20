Por primera vez tras la muerte de Franco, los sindicatos, todavía ilegalizados, conseguían ponerse de acuerdo para salir a la calle en la primera huelga general de la (casi) democracia. Un momento histórico que el Gobierno intentó esconder.

Quien encendiera el televisor el 12 de noviembre de 1976 tal vez vio planear por la Península los últimos buitres de Europa en 'El hombre y la tierra' o imaginó qué se hacía con el cochazo del momento en el 'Un, dos, tres...'. Lo que no apareció en las pantallas españolas fueron imágenes de una histórica huelga general de la que sí hablaban en la vecina Francia.

"La televisión pública no citó para nada el hecho", afirma el exsecretario general de la Unión Sindical Obrera, Manuel Zaguirre, que explica que el "presidente del Gobierno no democrático, Suárez, venía de ser director general de Radio Televisión Española y sabía la importancia del medio".

"No les daba la más mínima vergüenza negar una realidad que todo el país vivía", señala Nati Camacho, exdirigente de CCOO y una de las organizadoras de aquella histórica huelga.

El Gobierno vendía la anunciada jornada como un día de normalidad y algunos periódicos hablaban de huelga "sólo parcial", aunque también otros deslizaban que era "la mayor movilización obrera registrada en España desde la Guerra Civil".

Era la primera vez tras la muerte de Franco que todos los sindicatos, todavía ilegalizados, conseguían ponerse de acuerdo para salir juntos a la calle, aunque tuvieron que enfrentarse a la represión.

Así lo recuerda uno de los últimos altos cargos franquistas

laSexta Columna pregunta al ministro del Interior de aquella época, Rodolfo Martín Villa, cómo se vivió al otro lado. Reconoce que se prepararon a conciencia contra aquella jornada histórica: "No dejamos de reunirnos hasta el día de la huelga general".

Con el tiempo, Martín Villa, uno de los últimos altos cargos franquistas que puede dar su testimonio, confiesa que la huelga "molesta siempre a cualquier gobierno".

Aunque reconoce que entonces llenaron las calles de policía, asegura que no hubo "ninguna denuncia de ningún exceso policial, en buena medida porque había mucha policía". El exministro de Gobernación cree que aquella huelga fue "un desafío" al que tenían que responder.

No se dice cómo empieza, pero sí cómo acaba

El único mensaje que el Gobierno de Suárez colocó por televisión es, después de la huelga, para vender que los convocantes han pinchado. Martín Villa defiende que aquel día la única instrucción que tenía Televisión Española era "decir la verdad al 100 %".

*Puedes ver el programa completo de laSexta Columna 'Noviembre del 76: la rebelión de la (casi) democracia' en atresplayer.

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