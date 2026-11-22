Críticas a medios
Sánchez acusa a algunos medios tradicionales de "no hacer un análisis objetivo" de su cara a cara con Feijóo: "Me los tomo como un tebeo"
El presidente del Gobierno analiza junto a Gonzo en Salvados las cabeceras de los principales periódicos nacionales. "La linea editorial estaba escrita pasara lo que pasara la noche antes", señala.
Pedro Sánchez no está de acuerdo con los titulares sobre su cara a cara con Alberto Núñez Feijóo en algunos medios tradicionales. El presidente del Gobierno analiza con Gonzo en Salvados algunas cabeceras que dan por vencedor al líder del PP en el polémico debate.
"Yo, a diferencia de 'El País' y 'La Vanguardia', tanto 'El Mundo' como 'La Razón' me las tomo como un tebeo", espeta sin cortapisas. "Si tuviéramos un análisis objetivo... pero estamos hablando de la opinión publicada. A mí lo que me importa es la opinión pública y la opinión pública lo que pide a los políticos es: uno, respeto; dos, verdad; tres, futuro", dice.
Ante tal afirmación Gonzo le pide si quiere matizar: "Me va a permitir, habla del barro y de la educación, se ha referido a dos cabeceras como tebeos, yo tengo buenos compañeros y compañeras que trabajan en estos medios, no sé si quiere matizar".
"A los periodistas de estos dos periódicos les tengo un enorme respeto, pero la linea editorial estaba escrita pasara lo que pasara la noche antes", señala Sánchez.*Puedes ver el programa completo en Atresplayer.
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