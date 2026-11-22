El líder socialista y candidato a las elecciones del 29N habla de su entrevista en 'Lecturas', que se está llegando a revender por 50 euros, y reconoce que es una forma de paliar "la deshumanización" de la que se siente víctima.

Casi que se ha convertido en el lema de su campaña para las elecciones generales del 29N. Pedro Sánchez enarbola la bandera del amor por su mujer, Begoña Gómez, allá donde va. En mítines, en la prensa rosa y también en Salvados, donde acudió al día siguiente de su debate cara a cara con Alberto Núñez Feijóo.

El presidente del Gobierno reconoce a Gonzo que su entrevista en 'Lecturas' de hace unos días es 'La pija y la quinqui' de esta campaña electoral. "Esta es la magia de la política, una de las cosas fascinantes de la política y, sobre todo, el de las campañas, el 'Lecturas' de estas elecciones es el pódcast de 'La pija y la quinqui' de 2023", afirma.

El presidente acusa a algunos medios tradicionales de "deshumanizarle" y justifica con eso su presencia en la prensa rosa, donde ha hablado de sus hijas, sus padres y, por supuesto, de su mujer, imputada y pendiente de juicio. "En esta ocasión mi relación de pareja con Begoña, el decir que soy una persona enamorada de mi mujer, feliz con mi mujer, que no concibo mi vida sin Begoña...", sentencia y califica

Sánchez se muestra sorprendido, además, de que la revista ya esté en plataformas de venta de segunda mano "a 50 pavos". "Jamás pensé que iba a tener esta repercusión", dice sorprendido.

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