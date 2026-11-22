Gonzo asegura que, de todos los asuntos que trataron durante las dos horas de entrevista, el del expresidente fue el que más incomodó al jefe del Ejecutivo, incluso por encima de las preguntas sobre Begoña Gómez o su hermano David.

Pedro Sánchez se sienta este domingo ante Gonzo en Salvados en plena campaña electoral y apenas unas horas después del polémico cara a cara con Alberto Núñez Feijóo Una entrevista en la que el periodista ha adelantado en Al Rojo Vivo algunos de los momentos más llamativos de la conversación, especialmente cuando aborda las polémicas que rodean al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Gonzo asegura que, de todos los asuntos que trataron durante las dos horas de entrevista, el de Zapatero fue el que más incomodó al presidente del Gobierno. "Es de lejos el tema que más le incomoda", ha afirmado, incluso por encima de las preguntas sobre Begoña Gómez o su hermano David.

La entrevista también repasa el momento más comentado del debate entre Sánchez y Feijóo: los 15 o 20 minutos en los que ambos permanecieron sin cruzarse una sola mirada. Gonzo explica que quisieron mostrarle esas imágenes al presidente para comprobar cómo reaccionaba al verlas.

Sánchez, según ha adelantado el periodista, aseguró que no sabía que las cámaras estaban pinchando en directo ese momento y reconoció que no se sintió tan incómodo como parecía desde casa. Además, consideró un acierto de la Academia de la Televisión mostrar a los espectadores cómo son esos minutos previos a un debate. Para Gonzo, aquella escena fue especialmente llamativa porque, a diferencia de las broncas o los reproches habituales entre candidatos, mostró una frialdad poco frecuente en este tipo de encuentros.

El momento más incómodo

Pero el bloque sobre Zapatero fue, según Gonzo, el más complicado de toda la entrevista. El periodista explica que el equipo había preparado las preguntas sobre las joyas y que Sánchez volvó a recurrir a una respuesta que ya había utilizado en otras ocasiones: que, conociendo a Zapatero, sabe que ahora mismo no quiere ver esas joyas. Sin embargo, Gonzo le contrapuso que el problema no era lo que Zapatero quisiera ver ahora, sino dónde las habría visto anteriormente y por qué no se habrían entregado a Patrimonio Nacional.

El periodista considera que hay varias cuestiones que hacen especialmente difícil para Sánchez abordar este asunto: el origen de las joyas, dónde aparecieron, cómo aparecieron, su posible recepción como regalo y las cuestiones relacionadas con su declaración ante Hacienda: "Es el tema más complicado, el que más le incomoda y en el que menos quiere hablar", sostiene Gonzo, que incluso cree que es el asunto en el que el presidente tiene menos argumentos para salir airoso.

El periodista también ha contado un detalle de la entrevista que, a su juicio, refleja esa incomodidad. El equipo de Salvados buscó una conversación cercana, con poca distancia física entre ambos, para intentar sacar al presidente del tono más encorsetado de otras entrevistas. Gonzo tenía delante el guion con los bloques de preguntas y asegura que Sánchez pudo ver, de reojo, que el siguiente tema era Zapatero.

Según su percepción, el presidente comenzó a alargar algunas respuestas del bloque anterior, hasta el punto de que el periodista dejó de escuchar parte de ellas porque sospechaba que estaba intentando retrasar la llegada a ese asunto. "Yo creo que con el rabillo del ojo ha visto Zapatero y ha dicho: 'Voy a ver si soy capaz de llegar hasta que suene la bocina", ha relatado.

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