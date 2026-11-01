Temor colectivo a viajar en tren tras los accidentes de Adamuz y Urda: "Ahora mismo es una lotería"

Entre líneas Los dos siniestros, que han dejado más de 100 muertos en menos de un año, han hecho mella en la confianza de los usuarios en la alta velocidad. "Un poco de inseguridad sí que tengo, pero es que no tengo otra manera", dice una usuaria.

La confianza en la alta velocidad en España ha disminuido significativamente tras dos accidentes mortales en menos de un año, que dejaron más de 100 fallecidos. Estos incidentes han generado un temor creciente entre los viajeros, como Martina, quien, a pesar de sentirse insegura, sigue utilizando el tren por necesidad. Juan Antonio, por su parte, busca seguridad viajando en los vagones centrales. Los expertos, como Carlos Sánchez Polo y Francisco Tabernero, advierten sobre el riesgo de un miedo generalizado y sugieren que para recuperar la confianza son necesarias reformas en mantenimiento y protocolos. José María Goicolea destaca la importancia de invertir adecuadamente para que la Alta Velocidad Española recupere su ejemplaridad.

La confianza en la alta velocidad se ha resentido en España. Se ha resentido mucho, después de dos accidentes mortales en menos de un año que han dejado más de 100 fallecidos. Después de Adamuz, que hizo que este medio de transporte perdiera más de tres millones de viajeros en los seis meses posteriores, el de Urda ha elevado el temor a viajar en tren. "Es una lotería ahora mismo", dicen.

Y hay quien, como Martina, utiliza con frecuencia este medio de transporte al estudiar en Madrid pero vivir en Alicante. "Un poco de inseguridad sí que tengo, pero la verdad es que no tengo otra manera", cuenta.

En esas, Juan Antonio viaja en el vagón 4, que considera algo más seguro: "Los del comienzo y los del final son los más peligrosos. Estos del centro es más seguro".

"Por supuesto que me preocupa, pero tengo que ir a Valencia. Es o esto o alquilar un coche", afirma.

El temor existe. El, quizá, trauma colectivo que han dejado y generado estos dos accidentes tan graves en tan corto espacio de tiempo. "Puede derivar en un miedo generalizado, pero no necesariamente tiene que acabar en trauma", cuenta Carlos Sánchez Polo, psicólogo experto en ansiedad y fobias.

Todo va a llevar su tiempo, más aún con las informaciones que hay y que, según dice Francisco Tabernero, psicólogo clínico, hace que la gente "suela sobrestimar la posibilidad de ocurrencia de las cosas".

Para recuperar la confianza, dicen los expertos, son imprescindibles algunas reformas. "Hay que invertir más en mantenimiento, en mejorar los protocolos... El gasto en mantenimiento es aproximadamente el gasto por kilómetro de vía en Alemania", afirma José María Goicolea, vocal de la Asociación de Ingenieros, Caminos, Canales y Puertos.

Son medidas que los viajeros también piden para que la Alta Velocidad Española vuelva a ser un medio de transporte ejemplar.

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