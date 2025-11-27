Salomé Pradas niega en Salvados que la alerta de la DANA tardó en enviarse porque quería esperar a Mazón: "En absoluto"

La exconsellera de Interior hablará en exclusiva este domingo en Salvados sobre la gestión que se hizo de la DANA y las conversaciones que mantuvo con Mazón aquel día.

Salomé Pradas no esperó al visto bueno de Carlos Mazón para enviar el ES-Alert el día de la DANA. O por lo menos así lo asegura la exconsellera de Justicia de la Generalitat Valenciana en el programa Salvados que se emitirá este domingo en laSexta.

Pregunta. ¿El ES-Alert tarda en enviarse por qué usted tardó en informar al señor Mazón?

Respuesta. En absoluto.

Desde el fatídico día en el que murieron 229 personas en la Comunitat Valenciana, una de las incógnitas de la nefasta gestión de la tragedia es por qué se envío tan tarde la alerta para avisar a la población. La alerta masiva no se envió hasta las 20:11 horas, cuando la mayoría de las víctimas ya habían muerto o desaparecido, según ha podido constatar la propia jueza en el transcurso de su investigación.

De hecho, estos meses se ha conocido que la exconsellera de Justicia de la Generalitat Valenciana Salomé Pradas dio órdenes sobre qué escribir en el mensaje de Es-Alert el día de la DANA pese a que en sede judicial había declarado que los responsables de elaborar este mensaje eran los técnicos y que ella ni siquiera conocía el sistema.

Por su parte, el ahora expresident Carlos Mazón, ha negado más de una vez que la exconsellera Salomé Pradas, hubiera esperado su visto bueno para enviar la alerta a los móviles el día de la DANA.

Según Mazón, Pradas no esperó su visto bueno "bajo ningún concepto". Pero el técnico del 112 de la Generalitat que envió la alerta a los móviles el día de la DANA dice lo contrario y así lo declaró ante la jueza que investiga la gestión de la tragedia que la exconsellera Salomé Pradas, imputada en la causa, que le indicó que esperara.

A partir de las 21:35 horas de este domingo se podrá ver en laSexta la entrevista completa de Gonzo a Pradas en la que relatará detalles exclusivos sobre su gestión al frente de la emergencia y cómo vivió aquel día que se convirtió en el más trágico en décadas de la Comunidad Valenciana, con 229 muertos.