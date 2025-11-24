El CECOPI se fue a dormir la noche de la DANA mientras la jueza levantaba cuerpos de las víctimas

Qué están diciendo De 02:00 a 06:00 no quedó nadie al mando. Para Baldoví, es una prueba más de que los valencianos tenían "el peor gobierno en el peor día".

El diario 'Las Provincias' informa de que durante la noche de la DANA, el CECOPI estuvo sin supervisión de 02:00 a 06:00, mientras la jueza de guardia atendía emergencias. Joan Baldoví, síndic de Compromís, critica al gobierno valenciano por esta falta de vigilancia, calificándolo como "el peor gobierno en el peor día". Susana Camarero, vicepresidenta de la Generalitat, declaró en la comisión de investigación, defendiendo el servicio de teleasistencia pese a las muertes. La jueza de Catarroja ha solicitado al dueño de 'El Ventorro' detalles de la comida de Carlos Mazón, incluyendo la factura y una foto del reservado.

Todos los miembros del CECOPI se fueron a su casa a dormir la noche de la DANA y nadie se quedó de guardia. Lo publica este lunes el diario 'Las Provincias', que señala que de 02:00 a 06:00 de la mañana del 30 de octubre nadie se quedó al mando en el centro de emergencias, mientras la jueza de guardia levantaba cadáveres y decenas de personas seguían luchando por su vida.

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ve en este dato de la noche de la tragedia una prueba más de que los valencianos tenían "el peor gobierno en el peor día". "¿A alguien le pasa por la cabeza que en esta situación todos se van a dormir y dejan el CECOPI sin un servicio de guardia, turnándose? Me parece que cada dato que conocemos, cada nueva investigación que vamos conociendo nos indica que estábamos ante el peor gobierno en el peor día", ha aseverado el diputado autonómico.

Precisamente este lunes ha declarado la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero, mano derecha de Carlos Mazón, en la comisión de investigación de la DANA del Congreso de los Diputados. Allí, ha reconocido que no habló con Mazón durante lo peor de la emergencia y ha defendido el servicio de teleasistencia a pesar de que 37 usuarios murieron en la riada.

Paralelamente, la jueza de Catarroja que instruye la investigación penal de la DANA ha pedido este lunes al dueño de 'El Ventorro', el restaurante donde Mazón alargó la sobremesa mientras los valencianos se ahogaban, la facturade la comida que el president mantuvo allí con la periodista Maribel Vilaplana. Mazón siempre se ha excusado en que pagó el Partido Popular y no la Generalitat para justificar su negativa a dar esa información, que ahora reclama la jueza.

A su vez, la magistrada también ha pedido una foto del reservado donde comieron, para comprobar si Vilaplana pudo escuchar o no lo que Mazón hablaba en sus llamadas.

