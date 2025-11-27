Ahora

Pradas, en Salvados

Pradas asegura que "en ningún momento" supo que Mazón estaba en El Ventorro con Vilaplana en plena DANA: "Me dijo que le siguiera informando"

Salomé Pradas confiesa que "no" notó a Mazón preocupado cuando le llamó para informarle acerca de "la dificultad de acceder a Utiel y Requena", un momento en el que ya se "empezaba a hablar de desembalses de Forata".

Salomé Pradas, con Gonzo en Salvados

Salomé Pradas no supo "en ningún momento" que Carlos Mazón estaba en el restaurante 'El Ventorro' cuando le llamó para informarle sobre la situación en Utiel y Requena. La exconsellera de Emergencias del Govern de la Comunitat Valenciana durante la DANA en la que murieron 229 personas rompe su silencio en Salvados con Gonzo, a quien cuenta cómo vivió esa llamada al expresident de la Generalitat Valenciana.

"Recibo la llamada del president (Mazón) y le informo de la dificultad de acceder a Utiel y Requena, incluso se empezaba a hablar de desembalses en Forata", recuerda Pradas con Gonzo, que le pregunta "qué le dijo" entonces Mazón, a lo que Pradas responde: "Que le siguiera informando".

Pregunta. ¿(Mazón) Le dijo dónde estaba?

Respuesta. No.

Pregunta. ¿Le notó preocupado?

Respuesta. No.

Es un fragmento de la entrevista de Gonzo a Salomé Pradas que podrá verse en laSexta este domingo a partir de las 21:35 horas, en la que la exconsellera de Emergencias rompe su silencio acerca de su gestión de la DANA más trágica en la historia de la Comunitat Valenciana.

